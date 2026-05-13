Міжнародний конфлікт на Західній Україні: у мережу злили відео масової бійки між мігрантами з Індії та ромами

В Івано-Франківську зафіксували резонансний інцидент за участю кількох десятків людей. На вулицях міста спалахнув масовий конфлікт, головними учасниками якого стали іноземні заробітчани та представники місцевої громади.

За попередніми даними, з’ясовувати стосунки за допомогою сили вирішили трудові мігранти, які прибули до України з Індії, та місцеві роми. Очевидцям вдалося зафільмувати початок та активну фазу протистояння, після чого кадри швидко поширилися місцевими пабліками та соціальними мережами.

"На відео видно бійку понад 20 людей, хто переміг, невідомо", — зазначають моніторингові канали, які опублікували запис з місця події.

Наразі детальні причини, що спровокували таку масштабну агресивну суперечку посеред міста, залишаються нез’ясованими. Офіційної інформації від правоохоронців поки що не було.





