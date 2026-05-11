Футбольний матч закінчився масовим побоїщем: у хід пішли навіть парасольки (ВІДЕО)

Футбольне протистояння під Одесою між командами "Хаджибей" та "Енергетик" несподівано перетворилося на масштабну бійку. Замість спортивних досягнень глядачі спостерігали за масовим конфліктом, який спалахнув прямо під час гри.

Скриншот з відео

Ситуація загострилася настільки, що в епіцентрі подій опинилися не лише спортсмени. На відеокадрах, які поширюють місцеві спільноти, видно, як до сутички приєднався один із фанатів. Чоловік не знайшов іншого аргументу, крім як ударити одного з гравців парасолькою по голові.

Через надмірну агресію та неконтрольованість ситуації арбітри та організатори вирішили не догравати зустріч. "Матч, до речі, після бійки не продовжили", — зазначають очевидці подій.

Реакція спортивного керівництва регіону була миттєвою. В Одеській обласній федерації футболу запевнили, що ретельно вивчать відеоматеріали та протоколи гри. Усім ідентифікованим порушникам обіцяють суворе покарання — представники федерації пообіцяли дискваліфікувати гравців, які брали участь у конфлікті.

Наразі вирішується питання про подальшу долю обох клубів у поточному чемпіонаті та заходи безпеки на майбутніх матчах.

