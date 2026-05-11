Главная Новости Общество происшествия Футбольный матч закончился массовым побоищем: в ход пошли даже зонтики (ВИДЕО)
Футбольный матч закончился массовым побоищем: в ход пошли даже зонтики (ВИДЕО)

Одесская федерация футбола готовит дисквалификации после грандиозного скандала на поле

11 мая 2026, 16:40
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Футбольное противостояние под Одессой между командами "Хаджибей" и "Энергетик" неожиданно превратилось в масштабную потасовку. Вместо спортивных достижений зрители наблюдали за вспыхнувшим прямо во время игры массовым конфликтом.

Скриншот из видео

Ситуация накалилась настолько, что в эпицентре событий оказались не только спортсмены. На видеокадрах, распространяющих местные сообщества, видно, как к стычке присоединился один из фанатов. Мужчина не нашел иного аргумента, кроме как ударить одного из игроков зонтиком по голове.

Из-за чрезмерной агрессии и неконтролируемости ситуации арбитры и организаторы решили не доигрывать встречу. "Матч, кстати, после драки не продолжили", — отмечают очевидцы событий.

Реакция спортивного руководства региона была мгновенной. В Одесской областной Федерации футбола заверили, что тщательно изучат видеоматериалы и протоколы игры. Всем идентифицированным нарушителям обещают суровое наказание — представители федерации пообещали дисквалифицировать участвовавших в конфликте игроков.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе обоих клубов в текущем чемпионате и мерах безопасности на предстоящих матчах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в марте 2026-го исполнилось ровно 12 лет с момента, когда короткая, но меткая фраза превратилась в настоящий международный феномен. Именно в этот день в Харькове во время совместного шествия футбольных фанатов впервые массово прозвучало уже легендарное: "Путин – х*йло".

Историческое событие произошло благодаря неожиданному в то время единению болельщиков харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера". Несмотря на многолетнее спортивное соперничество, фанаты сплотились против российской агрессии, которая только начиналась.



