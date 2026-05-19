Терехов выступил против массового импорта мигрантов и призвал вернуть украинцев домой

Руководители прифронтовых регионов требуют от руководства государства пересмотреть подходы к преодолению кадрового дефицита. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что совместно с представителями Ассоциации прифронтовых городов и громад официально обратился к Кабмину и парламенту "по поводу недопущения массового, неконтролируемого привлечения трудовых мигрантов".

Мэр выразил протест против планов решать проблему нехватки работников за счет иностранцев. По его словам, он "категорически не согласен с тем, что сложную проблему дефицита кадров Украине предлагают решать самым примитивным путем — через массовый импорт дешевой рабочей силы". Чиновник подчеркнул, что практика развитых государств свидетельствует: подобная стратегия только "консервирует технологическую отсталость". По мнению Терехова, привлечение иностранцев должно происходить исключительно по строгим квотам. В частности, речь идет о "содержании иностранных студентов, уже адаптированных в Украине, и точечном привлечении исключительно высококвалифицированных специалистов".

Мэр Харькова подчеркнул, что приоритет государства должен быть однозначным: "прежде всего, работой должны быть обеспечены граждане Украины". Он напомнил о колоссальном внутреннем потенциале, состоящем из миллионов беженцев за границей, внутренне перемещенных лиц и "сотнях тысяч ветеранов, которые уже сейчас и особенно после достижения справедливого долговременного мира будут нуждаться в нормальных рабочих местах". Политик возмутился отсутствием системного анализа отечественного рынка труда перед вынесением таких инициатив в целом.

Терехов призвал ввести коренным образом новую государственную стратегию, которая будет базироваться на масштабном переобучении, программах для молодежи, поддержке работников в возрасте 50 лет и создании условий для возвращения вынужденных эмигрантов через привлечение передовых производств в регионы. Он акцентировал, что на фоне колебаний украинцев за границей по возвращению шаги власти не должны стать для них разрушительным месседжем о том, что "на ваше место уже ищут других".

