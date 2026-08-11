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«ТЦК зовсім оборзєлі»: у Раді продовжують боротьбу з військкомами

«Порушникам приготуватися»: ТСК передала правоохоронцям сотні справ щодо зловживань у ТЦК

11 серпня 2026, 14:37
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Недилько Ксения

Військкомати на Закарпатті опинилися в епіцентрі нового гучного скандалу через спроби тиску на перевіряючих. Народний депутат Олексій Гончаренко різко відреагував на інформацію про переслідування представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в регіоні Андрія Крючкова, який раніше виявив там серйозні зловживання.

«ТЦК зовсім оборзєлі»: у Раді продовжують боротьбу з військкомами

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Парламентар посилається на дані, які оприлюднив Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Очільник обласного ТЦК та СП планує сфабрикувати проти Андрія Крючкова кримінальну справу", — зазначає Гончаренко.

За його словами, представника Омбудсмана хочуть звинуватити у нібито перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України лише за те, що він задокументував кричущі порушення прав громадян.

Депутат наголошує, що це вже не перша спроба закарпатських військкомів приховати реальний стан справ.

"Ми вже викликали керівництво Закарпатського ТЦК на засідання нашої Тимчасової слідчої комісії", — згадує Гончаренко.

Він додає, що тоді, після офіційних заяв з Офісу Омбудсмана про незаконне утримання людей, військкоми звітували про повний порядок:

"Нам із переляканими очима стверджували, що все нормально!".

Через останні події нардеп припускає, що комісії доведеться провести виїзну перевірку безпосередньо в області.

Водночас Гончаренко нагадав, що системна робота ТСК та розголос уже дають вагомі результати в масштабах усієї країни.

"Наразі поліція оголосила про підозру вже 76 керівникам ТЦК різних рівнів", — підкреслює політик, посилаючись на дані керівника Головного слідчого управління НПУ Максима Цуцкірідзе.

Парламентар переконаний, що ТСК відіграє в цьому ключову роль, адже змушує органи правопорядку оперативно реагувати.

"Ми спрямовуємо буквально сотні кейсів до правоохоронних структур для відкриття проваджень чи службових перевірок", — резюмує Гончаренко, запевняючи, що щоденна робота ТСК і надалі приводитиме до реальних звільнень та тюремних строків для порушників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони, які вже понад чотири місяці тримають оборону на важкій ділянці Запорізького фронту, записали відкрите відеозвернення до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.



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