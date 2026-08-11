«ТЦК зовсім оборзєлі»: у Раді продовжують боротьбу з військкомами

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Недилько Ксения
Військкомати на Закарпатті опинилися в епіцентрі нового гучного скандалу через спроби тиску на перевіряючих. Народний депутат Олексій Гончаренко різко відреагував на інформацію про переслідування представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в регіоні Андрія Крючкова, який раніше виявив там серйозні зловживання.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Парламентар посилається на дані, які оприлюднив Омбудсман Дмитро Лубінець.
За його словами, представника Омбудсмана хочуть звинуватити у нібито перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України лише за те, що він задокументував кричущі порушення прав громадян.
Депутат наголошує, що це вже не перша спроба закарпатських військкомів приховати реальний стан справ.
Він додає, що тоді, після офіційних заяв з Офісу Омбудсмана про незаконне утримання людей, військкоми звітували про повний порядок:
Через останні події нардеп припускає, що комісії доведеться провести виїзну перевірку безпосередньо в області.
Водночас Гончаренко нагадав, що системна робота ТСК та розголос уже дають вагомі результати в масштабах усієї країни.
Парламентар переконаний, що ТСК відіграє в цьому ключову роль, адже змушує органи правопорядку оперативно реагувати.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони, які вже понад чотири місяці тримають оборону на важкій ділянці Запорізького фронту, записали відкрите відеозвернення до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.