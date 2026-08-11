«Ми змушені пити власну сечу»: бійці 121-ї бригади ТрО заявили про критичний брак постачання та звернулися до генерала Драпатого

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Недилько Ксения
Військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони, які вже понад чотири місяці тримають оборону на важкій ділянці Запорізького фронту, записали відкрите відеозвернення до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Командир взводу вогневої підтримки, лейтенант Анатолій Сащук, заявив про катастрофічну ситуацію із забезпеченням підрозділу, який замість обіцяного місячного відрядження залишається на передовій з квітня.
Скриншот з відео
За словами офіцера, захисники регулярно опиняються в повній ізоляції без елементарних засобів для існування.
Він також додав, що підрозділ відчуває гостру потребу в медикаментах і має серйозні проблеми зі зв'язком. Військові наголошують, що не збираються дезертирувати, але вимагають організувати безпечний відхід, транспорт для евакуації та повноцінне забезпечення їжею і водою.
На резонансне відео оперативно відреагували у керівництві бригади. Там пояснили, що цей підрозділ наразі виконує завдання в оперативному підпорядкуванні іншої структури Сил оборони, а доставка вантажів ускладнена специфікою місцевості.
У штабі бригади запевнили, що полковник особисто тримає ситуацію під контролем і комунікує з особовим складом, проте озвучена у ролику інформація "не відображає всіх обставин".
Командування закликало суспільство не робити поспішних висновків і сприймати ситуацію цілісно, враховуючи всі реалії бойових дій на цій ділянці.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Державне бюро розслідувань розпочало безкомпромісне провадження щодо недопустимих фактів насилля всередині армійського середовища. Правоохоронці запевняють, що будь-які прояви агресії чи знущань між бійцями отримуватимуть миттєву правову відсіч, а винуватці будуть покарані за всією суворістю закону.