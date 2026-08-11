«Ми змушені пити власну сечу»: бійці 121-ї бригади ТрО заявили про критичний брак постачання та звернулися до генерала Драпатого

Військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони, які вже понад чотири місяці тримають оборону на важкій ділянці Запорізького фронту, записали відкрите відеозвернення до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Командир взводу вогневої підтримки, лейтенант Анатолій Сащук, заявив про катастрофічну ситуацію із забезпеченням підрозділу, який замість обіцяного місячного відрядження залишається на передовій з квітня.

Скриншот з відео

За словами офіцера, захисники регулярно опиняються в повній ізоляції без елементарних засобів для існування.

"Бійці змушені по три-сім днів виживати взагалі без продовольства та питної води, — наголосив лейтенант Сащук, описуючи критичні умови на позиціях. — Був випадок, коли постачання повністю було відсутнє протягом 12 діб. Через зневоднення та голод деякі солдати вже втрачали свідомість".

Він також додав, що підрозділ відчуває гостру потребу в медикаментах і має серйозні проблеми зі зв'язком. Військові наголошують, що не збираються дезертирувати, але вимагають організувати безпечний відхід, транспорт для евакуації та повноцінне забезпечення їжею і водою.

На резонансне відео оперативно відреагували у керівництві бригади. Там пояснили, що цей підрозділ наразі виконує завдання в оперативному підпорядкуванні іншої структури Сил оборони, а доставка вантажів ускладнена специфікою місцевості.

"Для забезпечення бійців на цих важкодоступних точках ми використовуємо безпілотники, які літають за графіком, — прокоментували ситуацію в командуванні 121-ї бригади ТрО. — За останній місяць туди було відправлено 27 дев'ятикілограмових пакунків із харчами та ліками. Проте інтенсивні ворожі обстріли, робота російських систем РЕБ і погана погода періодично зривають вчасну доставку".

У штабі бригади запевнили, що полковник особисто тримає ситуацію під контролем і комунікує з особовим складом, проте озвучена у ролику інформація "не відображає всіх обставин".

"Ми робимо все від нас залежне, аби вивести людей на ротацію, — підкреслили в офіційній заяві керівництва. — Це відбудеться одразу, як тільки з'явиться можливість зробити це без зайвого ризику для життя військових. Зараз головне — не підставити захисників під удар під час переміщення".

Командування закликало суспільство не робити поспішних висновків і сприймати ситуацію цілісно, враховуючи всі реалії бойових дій на цій ділянці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Державне бюро розслідувань розпочало безкомпромісне провадження щодо недопустимих фактів насилля всередині армійського середовища. Правоохоронці запевняють, що будь-які прояви агресії чи знущань між бійцями отримуватимуть миттєву правову відсіч, а винуватці будуть покарані за всією суворістю закону.