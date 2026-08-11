«Мы вынуждены пить собственную мочу»: бойцы 121-й бригады ТрО заявили о критической нехватке снабжения и обратились к генералу Драпатому

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Недилько Ксения
Военнослужащие 121-й отдельной бригады территориальной обороны, уже более четырех месяцев держащие оборону на тяжелом участке Запорожского фронта, записали открытое видеообращение к Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Командир взвода огневой поддержки, лейтенант Анатолий Сащук, заявил о катастрофической ситуации с обеспечением подразделения, которое вместо обещанной месячной командировки остается на передовой с апреля.
Скриншот из видео
По словам офицера, защитники регулярно оказываются в полной изоляции без элементарных средств к существованию.
Он также добавил, что подразделение испытывает острую потребность в медикаментах и испытывает серьезные проблемы со связью. Военные отмечают, что не собираются дезертировать, но требуют организовать безопасный уход, транспорт для эвакуации и полноценное обеспечение едой и водой.
На резонансное видео оперативно отреагировали руководство бригады. Там пояснили, что это подразделение выполняет задачи в оперативном подчинении другой структуры Сил обороны, а доставка грузов усложнена спецификой местности.
В штабе бригады заверили, что полковник лично держит ситуацию под контролем и общается с личным составом, однако озвученная в ролике информация "не отражает всех обстоятельств".
Командование призвало общество не делать поспешные выводы и воспринимать ситуацию целостно, учитывая все реалии боевых действий на этом участке.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Государственное бюро расследований начало бескомпромиссное производство по недопустимым фактам насилия внутри армейской среды. Правоохранители уверяют, что любые проявления агрессии или издевательств между бойцами будут получать мгновенный правовой отпор, а виновники будут наказаны по всей строгости закона.