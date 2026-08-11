logo

BTC/USD

64081

ETH/USD

1877.87

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы «Мы вынуждены пить собственную мочу»: бойцы 121-й бригады ТрО заявили о критической нехватке снабжения и обратились к генералу Драпатому
commentss НОВОСТИ Все новости

«Мы вынуждены пить собственную мочу»: бойцы 121-й бригады ТрО заявили о критической нехватке снабжения и обратились к генералу Драпатому

Дроны вместо логистики: как командование 121-й бригады комментирует громкое видеообращение своих бойцов с передовой

11 августа 2026, 12:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Военнослужащие 121-й отдельной бригады территориальной обороны, уже более четырех месяцев держащие оборону на тяжелом участке Запорожского фронта, записали открытое видеообращение к Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Командир взвода огневой поддержки, лейтенант Анатолий Сащук, заявил о катастрофической ситуации с обеспечением подразделения, которое вместо обещанной месячной командировки остается на передовой с апреля.

«Мы вынуждены пить собственную мочу»: бойцы 121-й бригады ТрО заявили о критической нехватке снабжения и обратились к генералу Драпатому

Скриншот из видео

По словам офицера, защитники регулярно оказываются в полной изоляции без элементарных средств к существованию.

"Бойцы вынуждены по три-семь дней выживать вообще без продовольствия и питьевой воды, – подчеркнул лейтенант Сащук, описывая критические условия на позициях. — Был случай, когда поставки полностью отсутствовали в течение 12 суток. Из-за обезвоживания и голода некоторые солдаты уже теряли сознание".

Он также добавил, что подразделение испытывает острую потребность в медикаментах и испытывает серьезные проблемы со связью. Военные отмечают, что не собираются дезертировать, но требуют организовать безопасный уход, транспорт для эвакуации и полноценное обеспечение едой и водой.

На резонансное видео оперативно отреагировали руководство бригады. Там пояснили, что это подразделение выполняет задачи в оперативном подчинении другой структуры Сил обороны, а доставка грузов усложнена спецификой местности.

"Для обеспечения бойцов на этих труднодоступных точках мы используем летающие по графику беспилотники, — прокомментировали ситуацию в командовании 121-й бригады ТрО. — За последний месяц туда было отправлено 27 девятикилограммовых свертков с продуктами и лекарствами. Однако интенсивные вражеские обстрелы, работа российских систем РЭБ и плохая погода периодически срывают своевременную доставку".

В штабе бригады заверили, что полковник лично держит ситуацию под контролем и общается с личным составом, однако озвученная в ролике информация "не отражает всех обстоятельств".

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы вывести людей на ротацию, — подчеркнули в официальном заявлении руководства. — Это произойдет сразу, как только появится возможность сделать это без лишнего риска для военных. Сейчас главное не подставить защитников под удар во время перемещения".

Командование призвало общество не делать поспешные выводы и воспринимать ситуацию целостно, учитывая все реалии боевых действий на этом участке.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Государственное бюро расследований начало бескомпромиссное производство по недопустимым фактам насилия внутри армейской среды. Правоохранители уверяют, что любые проявления агрессии или издевательств между бойцами будут получать мгновенный правовой отпор, а виновники будут наказаны по всей строгости закона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости