«Мы вынуждены пить собственную мочу»: бойцы 121-й бригады ТрО заявили о критической нехватке снабжения и обратились к генералу Драпатому

Военнослужащие 121-й отдельной бригады территориальной обороны, уже более четырех месяцев держащие оборону на тяжелом участке Запорожского фронта, записали открытое видеообращение к Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Командир взвода огневой поддержки, лейтенант Анатолий Сащук, заявил о катастрофической ситуации с обеспечением подразделения, которое вместо обещанной месячной командировки остается на передовой с апреля.

Скриншот из видео

По словам офицера, защитники регулярно оказываются в полной изоляции без элементарных средств к существованию.

"Бойцы вынуждены по три-семь дней выживать вообще без продовольствия и питьевой воды, – подчеркнул лейтенант Сащук, описывая критические условия на позициях. — Был случай, когда поставки полностью отсутствовали в течение 12 суток. Из-за обезвоживания и голода некоторые солдаты уже теряли сознание".

Он также добавил, что подразделение испытывает острую потребность в медикаментах и испытывает серьезные проблемы со связью. Военные отмечают, что не собираются дезертировать, но требуют организовать безопасный уход, транспорт для эвакуации и полноценное обеспечение едой и водой.

На резонансное видео оперативно отреагировали руководство бригады. Там пояснили, что это подразделение выполняет задачи в оперативном подчинении другой структуры Сил обороны, а доставка грузов усложнена спецификой местности.

"Для обеспечения бойцов на этих труднодоступных точках мы используем летающие по графику беспилотники, — прокомментировали ситуацию в командовании 121-й бригады ТрО. — За последний месяц туда было отправлено 27 девятикилограммовых свертков с продуктами и лекарствами. Однако интенсивные вражеские обстрелы, работа российских систем РЭБ и плохая погода периодически срывают своевременную доставку".

В штабе бригады заверили, что полковник лично держит ситуацию под контролем и общается с личным составом, однако озвученная в ролике информация "не отражает всех обстоятельств".

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы вывести людей на ротацию, — подчеркнули в официальном заявлении руководства. — Это произойдет сразу, как только появится возможность сделать это без лишнего риска для военных. Сейчас главное не подставить защитников под удар во время перемещения".

Командование призвало общество не делать поспешные выводы и воспринимать ситуацию целостно, учитывая все реалии боевых действий на этом участке.

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