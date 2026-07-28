Новий скандал у «Скелі»: ДБР оголосило підозру двом медикам за побиття побратимів

Державне бюро розслідувань розпочало безкомпромісне провадження щодо недопустимих фактів насилля всередині армійського середовища. Правоохоронці запевняють, що будь-які прояви агресії чи знущань між бійцями отримуватимуть миттєву правову відсіч, а винуватці будуть покарані за всією суворістю закону.

Ілюстративне фото

Завдяки повній підтримці з боку керівництва військового підрозділу, слідчі ДБР висунули офіційні звинувачення двом представникам медичної роти полку "Скеля". Фігурантів справи підозрюють у нанесенні важких травм та насильницькому обмеженні волі двох своїх товаришів по службі на території Кіровоградської області.

Згідно з матеріалами слідства, конфлікт розпочався у травні 2026 року, коли двох армійців достроково виписали з госпіталю за порушення лікарняного розпорядку та перевели до медчастини полку. Дізнавшись про це, медики вирішили застосувати власні жорстокі методи впливу за недотримання субординації.

"Вони завдали потерпілим численних ударів, — розповіли у пресслужбі ДБР, описуючи подальший розвиток подій, — а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання".

Наслідки такого "виховання" виявилися вкрай важкими для здоров'я потерпілих. Один із полонених чоловіків не витримав катувань і знепритомнів.

"Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, — констатували у відомстві, додавши дані медичного огляду, — переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями".

З другим військовим зловмисники поводилися не менш жорстоко — його тримали під замком майже 24 години. Пізніше його також довелося госпіталізувати до лікувального закладу із закритою травмою голови, великою кількістю синців та забоїв.

Обох нападників уже затримали в офіційному порядку. Їм інкримінують катування та грубе порушення статутних правил внутрішньої взаємодії, що поєднувалося із насильством щодо кількох потерпілих. Відповідно до чинного законодавства, фігурантам загрожує тривале ув'язнення терміном до 10 років.

Наразі правоохоронці готують клопотання до суду, щоб залишити підозрюваних під вартою на час розслідування. Слідчі дії продовжуються. Окремо оперативники ДБР вивчають інформацію щодо можливих інших інцидентів із негідним поводженням на базах підготовки та розподільних пунктах згаданого полку. Слідчий процес координує Кіровоградська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Державне бюро розслідувань розпочало масштабну перевірку інформації про випадки фізичного насилля та зневажливого ставлення до бійців у 425 окремому штурмовому полку "Скеля". Органам правопорядку вже вдалося вийти на перші вагомі результати у цій справі. Зокрема, детективи затримали одного з бійців підрозділу, якого обґрунтовано підозрюють у нападі на колег по службі.



