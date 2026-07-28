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Новый скандал в «Скале»: ГБР объявило подозрение двум медикам за избиение собратьев

До 10 лет тюрьмы за «самосуд»: ГБР расследует избиение и незаконное заключение военнослужащих в Кировоградской области

28 июля 2026, 12:38
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Недилько Ксения

Государственное бюро расследований начало бескомпромиссное производство по недопустимым фактам насилия внутри армейской среды. Правоохранители уверяют, что любые проявления агрессии или издевательств между бойцами будут получать мгновенный правовой отпор, а виновники будут наказаны по всей строгости закона.

Новый скандал в «Скале»: ГБР объявило подозрение двум медикам за избиение собратьев

Иллюстративное фото

Благодаря полной поддержке со стороны руководства военного подразделения следователи ГБР предъявили официальные обвинения двум представителям медицинской роты полка "Скала". Фигуранты дела подозреваются в нанесении тяжелых травм и насильственном ограничении свободы двух своих сослуживцев на территории Кировоградской области.

Согласно материалам следствия, конфликт начался в мае 2026 года, когда двоих армейцев досрочно выписали из госпиталя за нарушение больничного распорядка и перевели в медчасть полка. Узнав об этом, медики решили применить свои жестокие методы влияния за несоблюдение субординации.

"Они нанесли потерпевшим многочисленные удары, — рассказали в пресс-службе ГБР, описывая дальнейшее развитие событий, — а затем закрыли в хозяйственном здании, где продолжили издевательство".

Последствия такого "воспитания" оказались крайне трудными для здоровья пострадавших. Один из пленных мужчин не выдержал пыток и потерял сознание.

"Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, — констатировали в ведомстве, добавив данные медицинского осмотра, — переломом носовой кости и другими телесными повреждениями".

Со вторым военным злоумышленники обращались не менее жестоко – его держали под замком почти 24 часа. Позже его также пришлось госпитализировать в лечебное учреждение с закрытой травмой головы, большим количеством синяков и ушибов.

Оба нападавших уже задержаны в официальном порядке. Им инкриминируют пытки и грубое нарушение уставных правил внутреннего взаимодействия, что сочеталось с насилием в отношении нескольких потерпевших. Согласно действующему законодательству, фигурантам грозит длительное заключение на срок до 10 лет.

Новый скандал в «Скале»: ГБР объявило подозрение двум медикам за избиение собратьев - фото 2
Новый скандал в «Скале»: ГБР объявило подозрение двум медикам за избиение собратьев - фото 2

Правоохранители готовят ходатайство в суд, чтобы оставить подозреваемых под стражей на время расследования. Следственные действия продолжаются. Отдельно оперативники ГБР изучают информацию о возможных других инцидентах с недостойным обращением на базах подготовки и распределительных пунктах упомянутого полка. Следственный процесс координирует Кировоградская специализированная прокуратура в области обороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований начало масштабную проверку информации о случаях физического насилия и пренебрежительного отношения к бойцам в 425 отдельном штурмовом полку "Скала". Органам правопорядка уже удалось выйти на первые веские результаты по этому делу. В частности, детективы задержали одного из бойцов подразделения, обоснованно подозреваемого в нападении на коллег по службе.



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