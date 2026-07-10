До 10 років ув'язнення за насильство: деталі гучного розслідування ДБР щодо підрозділу «Скеля»

Державне бюро розслідувань розпочало масштабну перевірку інформації про випадки фізичного насилля та зневажливого ставлення до бійців у 425 окремому штурмовому полку "Скеля". Органам правопорядку вже вдалося вийти на перші вагомі результати у цій справі. Зокрема, детективи затримали одного з бійців підрозділу, якого обґрунтовано підозрюють у нападі на колег по службі.

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Як зазначили у відомстві, правоохоронці відкрили кілька справ ще до того, як ця тема набула широкого розголосу у пресі.

"Окремі кримінальні провадження за фактами побиття військовослужбовців були розпочаті ще до резонансної публікації у медіа, — повідомили у пресслужбі ДБР. — Після оприлюднення нових відомостей слідчі ДБР аналізують нові та вже наявні матеріали".

Наразі фігуранту інкримінують два жорстокі напади, що відбулися навесні та влітку минулого року на території Харківської області. Перший інцидент трапився у травні 2025 року в Ізюмському районі через побутову суперечку щодо розселення бійців та паркування машин. Коли військовий капелан спробував втрутитися та закликав розв'язати проблему через керівництво, підозрюваний накинувся на нього з кулаками.

"За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, — розповіли представники ДБР, — завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості".

Священнослужителя госпіталізували з переламаною щелепою та струсом мозку. Вже наступного місяця, у червні 2025 року в місті Барвінкове, цей же молодший сержант скоїв напад на підполковника. Він повалив старшого за званням офіцера на землю та жорстоко побив ногами й руками, зламавши йому ребро.

Затриманому вже офіційно пред'явили звинувачення за статтями про порушення статутних правил та насилля щодо командира під час воєнного стану.

"Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, — наголосили у Бюро, — вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Детективи ДБР продовжують вивчати інші можливі випадки знущань, катувань, погроз зброєю чи ненадання медичної допомоги бійцям у тренувальних центрах цього полку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ДБР здійснює розслідування усіх фактів смертей військових, про які відомі.