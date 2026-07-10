До 10 лет заключения за насилие: детали громкого расследования ГБР по подразделению «Скала»

Государственное бюро расследований начало масштабную проверку информации о случаях физического насилия и пренебрежительного отношения к бойцам в отдельном штурмовом полку "Скала". Органам правопорядка уже удалось выйти на первые веские результаты по этому делу. В частности, детективы задержали одного из бойцов подразделения, обоснованно подозреваемого в нападении на коллег по службе.

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Как отметили в ведомстве, правоохранители открыли несколько дел еще до того, как эта тема получила широкую огласку в прессе.

"Отдельные уголовные производства по фактам избиения военнослужащих были начаты еще до резонансной публикации в СМИ, — сообщили в пресс-службе ГБР. — После обнародования новых сведений следователи ГБР анализируют новые и уже имеющиеся материалы".

Пока фигуранту инкриминируют два жестоких нападения, которые произошли весной и летом прошлого года на территории Харьковской области. Первый инцидент произошел в мае 2025 года в Изюмском районе из-за бытового спора по поводу расселения бойцов и парковки машин. Когда военный капеллан попытался вмешаться и призвал решить проблему через руководство, подозреваемый набросился на него с кулаками.

"По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, – рассказали представители ГБР, – нанеся ему телесные повреждения средней тяжести".

Священнослужителя госпитализировали с переломанной челюстью и сотрясением мозга. Уже в следующем месяце, в июне 2025 года в городе Барвенково, этот же младший сержант совершил нападение на подполковника. Он повалил старшего по званию офицера на землю и жестоко избил ногами и руками, сломав ему ребро.

Задержанному уже официально предъявили обвинения по статьям о нарушении уставных правил и насилия в отношении командира во время военного положения.

"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, — подчеркнули в Бюро, — решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей".

Детективы ГБР продолжают изучать другие возможные случаи издевательств, пыток, угроз оружием или неоказания медицинской помощи бойцам в тренировочных центрах этого полка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ГБР осуществляет расследование всех фактов смертей военных, о которых известно.