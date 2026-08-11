«ТЦК совсем оборзели»: в Раде продолжают борьбу с военкомами

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Недилько Ксения
Военнослужащие на Закарпатье оказались в эпицентре нового громкого скандала из-за попыток давления на проверяющих. Народный депутат Алексей Гончаренко резко отреагировал на информацию о преследовании представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в регионе Андрея Крючкова, ранее обнаружившего там серьезные злоупотребления.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Парламентарий ссылается на данные, которые обнародовал Омбудсман Дмитрий Лубинец.
По его словам, представителя Омбудсмана хотят обвинить в якобы препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины только за то, что он задокументировал вопиющие нарушения прав граждан.
Депутат подчеркивает, что это уже не первая попытка закарпатских военных скрыть реальное положение дел.
Он добавляет, что тогда, после официальных заявлений из Офиса Омбудсмана о незаконном содержании людей, военные отчитывались о полном порядке:
Из-за последних событий нардеп предполагает, что комиссии придется провести выездную проверку прямо в области.
В то же время Гончаренко напомнил, что системная работа ВСК и огласка уже дают значительные результаты в масштабах всей страны.
Парламентарий убежден, что ВСК играет в этом ключевую роль, ведь вынуждает органы правопорядка оперативно реагировать.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в военнослужащем 121-й отдельной бригады территориальной обороны, которые уже более четырех месяцев держат оборону на тяжелом участке Запорожского фронта, записали открытое видеообращение к Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому.