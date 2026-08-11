Военнослужащие на Закарпатье оказались в эпицентре нового громкого скандала из-за попыток давления на проверяющих. Народный депутат Алексей Гончаренко резко отреагировал на информацию о преследовании представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в регионе Андрея Крючкова, ранее обнаружившего там серьезные злоупотребления.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Парламентарий ссылается на данные, которые обнародовал Омбудсман Дмитрий Лубинец.

"Председатель областного ТЦК и СП планирует сфабриковать против Андрея Крючкова уголовное дело", — отмечает Гончаренко.

По его словам, представителя Омбудсмана хотят обвинить в якобы препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины только за то, что он задокументировал вопиющие нарушения прав граждан.

Депутат подчеркивает, что это уже не первая попытка закарпатских военных скрыть реальное положение дел.

"Мы уже вызвали руководство Закарпатского ТЦК на заседание нашей Временной следственной комиссии", — вспоминает Гончаренко.

Он добавляет, что тогда, после официальных заявлений из Офиса Омбудсмана о незаконном содержании людей, военные отчитывались о полном порядке:

"Нам с испуганными глазами утверждали, что все нормально!".

Из-за последних событий нардеп предполагает, что комиссии придется провести выездную проверку прямо в области.

В то же время Гончаренко напомнил, что системная работа ВСК и огласка уже дают значительные результаты в масштабах всей страны.

"Полиция объявила о подозрении уже 76 руководителям ТЦК разных уровней", — подчеркивает политик, ссылаясь на данные руководителя Главного следственного управления НПУ Максима Цуцкридз е.

Парламентарий убежден, что ВСК играет в этом ключевую роль, ведь вынуждает органы правопорядка оперативно реагировать.

"Мы направляем буквально сотни кейсов в правоохранительные структуры для открытия производств или служебных проверок", — резюмирует Гончаренко, уверяя, что ежедневная работа ВСК и дальше будет приводить к реальным увольнениям и тюремным срокам для нарушителей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в военнослужащем 121-й отдельной бригады территориальной обороны, которые уже более четырех месяцев держат оборону на тяжелом участке Запорожского фронта, записали открытое видеообращение к Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому.