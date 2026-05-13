Таємниці кадрових рішень ОП: розслідувачі встановили особу "ворожки Єрмака"

Журналісти проєкту розслідувань "Схеми" від "Радіо Свобода" встановили особу жінки, яка фігурує у матеріалах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як неформальна консультантка колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Андрій Єрмак у суді

За даними медійників, експосадовець міг обговорювати державні питання з 51-річною мешканкою столиці Веронікою Анікієвич (також відомою під прізвищем Даниленко). Жінка позиціонує себе як фахівчиня з езотерики, яка "за допомогою своїх знань і досвіду в астрології допомагає людям знайти ясність у темі їхніх життєвих процесів", та адмініструє тематичний паблік "Місячні години".

У телефонних книгах багатьох абонентів Анікієвич зафіксована під досить красномовними іменами, серед яких "Вероніка Консульт. А.Б." та безпосередньо "Veronika Anikievich/гадалка Єрмак".

Аналіз її публічної діяльності у соціальних мережах вказує на запеклу підтримку колишнього керівника Офісу Президента. Водночас вона публічно критикувала представників антикорупційних органів, називаючи їх "подонками з НАБУ і САП", а незалежних розслідувачів таврувала як "шакалів пера Томаша Фіали".

Окрему увагу розслідувачі звернули на родину астрологині. Її батько, Федір Анікієвич, має російське громадянство та демонструє прокремлівські погляди. У своїх акаунтах він поширював світлини з символікою країни-агресора — триколорами та георгіївськими стрічками. За попередньою інформацією, чоловік наразі перебуває на тимчасово окупованій території у місті Генічеськ на Херсонщині.

