Таємниці кадрових рішень ОП: розслідувачі встановили особу "ворожки Єрмака"
Таємниці кадрових рішень ОП: розслідувачі встановили особу "ворожки Єрмака"

Хто така Вероніка Феншуй: журналісти ідентифікували київську астрологиню з кримінальної справи САП

13 травня 2026, 19:03
Недилько Ксения

Журналісти проєкту розслідувань "Схеми" від "Радіо Свобода" встановили особу жінки, яка фігурує у матеріалах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як неформальна консультантка колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

За даними медійників, експосадовець міг обговорювати державні питання з 51-річною мешканкою столиці Веронікою Анікієвич (також відомою під прізвищем Даниленко). Жінка позиціонує себе як фахівчиня з езотерики, яка "за допомогою своїх знань і досвіду в астрології допомагає людям знайти ясність у темі їхніх життєвих процесів", та адмініструє тематичний паблік "Місячні години".

У телефонних книгах багатьох абонентів Анікієвич зафіксована під досить красномовними іменами, серед яких "Вероніка Консульт. А.Б." та безпосередньо "Veronika Anikievich/гадалка Єрмак".

Аналіз її публічної діяльності у соціальних мережах вказує на запеклу підтримку колишнього керівника Офісу Президента. Водночас вона публічно критикувала представників антикорупційних органів, називаючи їх "подонками з НАБУ і САП", а незалежних розслідувачів таврувала як "шакалів пера Томаша Фіали".

Окрему увагу розслідувачі звернули на родину астрологині. Її батько, Федір Анікієвич, має російське громадянство та демонструє прокремлівські погляди. У своїх акаунтах він поширював світлини з символікою країни-агресора — триколорами та георгіївськими стрічками. За попередньою інформацією, чоловік наразі перебуває на тимчасово окупованій території у місті Генічеськ на Херсонщині.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні після завершення судового слухання за участю колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у столиці стався публічний інцидент. Коли ексвисокопосадовець ішов вулицею міста, один із молодиків спробував поцілити в нього яйцем.



