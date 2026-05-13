Спроба нападу: у Києві перехожий атакував Андрія Єрмака після судового засідання

Після завершення судового слухання за участю колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у столиці стався публічний інцидент. Коли ексвисокопосадовець ішов вулицею міста, один із молодиків спробував поцілити в нього яйцем.

Згідно з відео, кидок виявився невлучним. Одразу після цього зловмисника спробував затримати та заспокоїти інший перехожий, який опинився поруч. Попри невдачу з метанням, нападник не зупинився і почав вигукувати погрози на адресу політика.

"Хлопець не влучив, а згодом його почав зупиняти інший чоловік. Водночас хлопець погрожував Єрмаку", — повідомляють очевидці події.

У соціальних мережах швидко поширилася інформація про особу ініціатора скандалу. Стверджується, що ним нібито є Віктор Лахно — військовослужбовець бригади "Азов", який раніше повернувся додому з російського полону. За попередніми даними, нападника не затримували у кримінальному порядку, натомість йому нібито було виписано адміністративний штраф за порушення громадського порядку.





