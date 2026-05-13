Попытка нападения: в Киеве прохожий атаковал Андрея Ермака после судебного заседания

После завершения судебного слушания с участием бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в столице произошел публичный инцидент. Когда экс-чиновник шел по улице города, один из молодых людей попытался попасть в него яйцом.

Андрей Ермак

Согласно видео, бросок оказался неточным. Сразу после этого злоумышленника попытался задержать и успокоить оказавшийся рядом прохожий. Несмотря на неудачу с метанием, нападающий не остановился и начал выкрикивать угрозы в адрес политика.

"Парень не попал, а впоследствии его стал останавливать другой мужчина. В то же время парень угрожал Ермаку", — сообщают очевидцы происшествия.

В социальных сетях быстро распространилась информация о личности инициатора скандала. Утверждается, что им является якобы Виктор Лахно — военнослужащий бригады "Азов", ранее вернувшийся домой из российского плена. По предварительным данным, нападавшего не задерживали в уголовном порядке, в то же время ему якобы был выписан административный штраф за нарушение общественного порядка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время своего очередного визита в суд привлек внимание не только ходом дела, но и выбором одежды. Для заседания он избрал летнюю модель костюма от известного люксового бренда Tom Ford.Примечательно, что этот элемент гардероба уже знаком публике. Ранее Ермак, будучи в должности главы ОП, появлялся в этом же костюме во время официального визита в Саудовскую Аравию, где принимал участие в важных международных переговорах. Таким образом, бывший чиновник решил сменить дипломатическую арену на судебный зал в том же наряде.