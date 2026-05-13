Попытка нападения: в Киеве прохожий атаковал Андрея Ермака после судебного заседания

Недилько Ксения
После завершения судебного слушания с участием бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в столице произошел публичный инцидент. Когда экс-чиновник шел по улице города, один из молодых людей попытался попасть в него яйцом.
Андрей Ермак
Согласно видео, бросок оказался неточным. Сразу после этого злоумышленника попытался задержать и успокоить оказавшийся рядом прохожий. Несмотря на неудачу с метанием, нападающий не остановился и начал выкрикивать угрозы в адрес политика.
"Парень не попал, а впоследствии его стал останавливать другой мужчина. В то же время парень угрожал Ермаку", — сообщают очевидцы происшествия.
В социальных сетях быстро распространилась информация о личности инициатора скандала. Утверждается, что им является якобы Виктор Лахно — военнослужащий бригады "Азов", ранее вернувшийся домой из российского плена. По предварительным данным, нападавшего не задерживали в уголовном порядке, в то же время ему якобы был выписан административный штраф за нарушение общественного порядка.
