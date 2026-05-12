Від Ер-Ріяда до зали суду: Андрій Єрмак обрав для засідання особливий літній образ

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час свого чергового візиту до суду привернув увагу не лише ходом справи, а й вибором одягу. Для засідання він обрав літню модель костюма від відомого люксового бренду Tom Ford.

Андрій Єрмак у суді

Прикметно, що цей елемент гардероба вже знайомий публіці. Раніше Єрмак, ще перебуваючи на посаді глави ОП, з’являвся у цьому ж костюмі під час офіційного візиту до Саудівської Аравії, де брав участь у важливих міжнародних переговорах. Таким чином, колишній посадовець вирішив змінити дипломатичну арену на судову залу в тому самому вбранні.

На сайті брендового одягу такий костюм зараз коштує трохи більше трьох тисяч доларів.

Незважаючи на серйозність звинувачень, ексголова ОП демонструє впевненість у суді. Нагадаємо, що раніше він коментував справу так:

"Я самодостатня людина і знаю, що робив... Я чесно дивлюсь людям в очі та не збираюсь залишати країну".

Вибір брендового одягу для судових слухань став черговим приводом для обговорень у медіапросторі, підкреслюючи публічний статус фігуранта навіть після його відставки.

Зазначимо, що в день, коли НАБУ вручила підозру Єрмаку, колишній голова ОПУ був також у Tom Ford, проте вдвічі дорожчому.

А тим часом блогерка Harley Quinn, яка пильно слідкує за обновками та модними образами політиків, народних депутатів, медійних осіб, повідомила, що Андрій Єрмак зустрічав НАБУ у своєму фірмовому костюмі від Tom Ford.

“Раніше він в ньому зустрічав Трампа та Макрона, а скоро зустрінеться з Коломойським", — зазначила блогерка.



