От Эр-Рияда в зал суда: Андрей Ермак выбрал для заседания особый летний образ

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время своего очередного визита в суд обратил внимание не только на ход дела, но и на выбор одежды. Для заседания он выбрал летнюю модель костюма от известного люксового бренда Tom Ford.

Андрей Ермак в суде

Примечательно, что этот элемент гардероба уже знаком публике. Ранее Ермак, будучи в должности главы ОП, появлялся в этом же костюме во время официального визита в Саудовскую Аравию, где принимал участие в важных международных переговорах. Таким образом, бывший чиновник решил сменить дипломатическую арену на судебный зал в том же наряде.

На сайте брендовой одежды такой костюм сейчас стоит чуть больше трех тысяч долларов.

Несмотря на серьезность обвинений, экс-председатель ОП демонстрирует уверенность в суде. Напомним, что ранее он комментировал дело так:

"Я самодостаточный человек и знаю, что делал... Я честно смотрю людям в глаза и не собираюсь покидать страну" .

Выбор брендовой одежды для судебных слушаний стал очередным поводом для обсуждений в медиапространстве, подчеркивая публичный статус фигуранта даже после его отставки.

Отметим, что в день, когда НАБУ вручило подозрение Ермаку, бывший глава ОПУ был также в Tom Ford , однако вдвое дороже.

А тем временем блогер Harley Quinn, которая пристально следит за обновками и модными образами политиков, народных депутатов, медийных лиц, сообщила, что Андрей Ермак встречал НАБУ в своем фирменном костюме от Tom Ford.

"Раньше он в нем встречал Трампа и Макрона, а скоро встретится с Коломойским", — отметила блогерша.



