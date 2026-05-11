Вартість костюма Єрмака шокує: який бренд обрав для зустрічі з НАБУ (ФОТО)

Колишній керівник Офісі президента Єрмак зустрів НАБУ в костюмі вартістю понад 6000 доларів

11 травня 2026, 21:23
Кречмаровская Наталия

Вечір понеділка приніс несподівану новину — повідомляють, що у колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака детективи НАБУ проводять слідчі дії. 

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що все відбувається біля Палацу спорту. 

“Там Єрмак облаштував собі спортзал, як ми пам'ятаємо, і дивився “джентльменів удачі”. Цікаво, що там знайшли цього разу”, — зазначив політик. 

Парламентар повідомив, що за даними журналістів, які перебувають на місці, там також присутній прокурор САП. 

"А це означає, що проводяться не тільки слідчі дії, а може йтися і про повідомлення підозри Єрмаку. Тож чекаємо деталей”, — підсумував політик.

А тим часом блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за обновками та модними образами політиків, народних депутатів, медійних осіб, повідомила, що Андрій Єрмак зустрічав НАБУ у своєму фірмовому костюмі від Tom Ford.

“Раніше він в ньому зустрічав Трампа та Макрона", — зазначила блогерка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади 28 листопада 2025 року, подав річну декларацію. 

За 2025 рік, за даними декларації, дохід Єрмака склав 1,2 млн грн, з них: заробітна плата — 533,7 тис. грн, компенсація за невикористану відпустку — 213,7 тис. грн,  проценти в "ОТП Банк"- 527,9 тис. грн. На банківських рахунках ексглава Офісу президента зберігає 6,99 млн грн, готівкою — 3 тис. дол. та 3 тис. євро. Крім того, він відобразив 4,98 млн грн заборгованості, яку йому не сплатило ТОВ “Гарнет Інтернешнл Медіа Груп”.





Джерело: https://t.me/harley_with_love/5799
