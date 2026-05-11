Стоимость костюма Ермака шокирует: какой бренд выбрал для встречи с НАБУ (ФОТО)

Вечер понедельника принес неожиданную новость – сообщают, что у бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака детективы НАБУ проводят следственные действия.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что все происходит возле Дворца спорта.

"Там Ермак обустроил себе спортзал, как мы помним, и смотрел "джентльменов удачи". Интересно, что там нашли в этот раз", — отметил политик.

Парламентарий сообщил, что по данным находящихся на месте журналистов там также присутствует прокурор САП.

"А это значит, что проводятся не только следственные действия, но речь может идти и о сообщении подозрения Ермаку. Так что ждем деталей”, — подытожил политик.

Тем временем блогер Harley Quinn, кто пристально следит за обновками и модными образами политиков, народных депутатов, медийных лиц, сообщила, что Андрей Ермак встречал НАБУ в своем фирменном костюме от Tom Ford.

"Раньше он в нем встречал Трампа и Макрона", — отметила блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности 28 ноября 2025 года, подал годовую декларацию.

За 2025 год, по данным декларации, доход Ермака составил 1,2 млн грн, из них: заработная плата – 533,7 тыс. грн, компенсация за неиспользованный отпуск – 213,7 тыс. грн, проценты в "ОТП Банк" – 527,9 тыс. грн. На банковских счетах экс-глава Офиса президента хранит 6,99 млн грн, наличными – 3 тыс. долл. и 3 тыс. евро. Кроме того, он отразил 4,98 млн грн задолженности, которую ему не уплатило ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп".



