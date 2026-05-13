Тайны кадровых решений ОП: расследователи установили личность "гадалки Ермака"

Журналисты проекта расследований "Схемы" от "Радио Свобода" установили личность женщины, фигурирующей в материалах Специализированной антикоррупционной прокуратуры как неформальная консультант бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Андрей Ермак в суде

По данным медийщиков, экс-чиновник мог обсуждать государственные вопросы с 51-летней жительницей столицы Вероникой Аникиевич (также известной под фамилией Даниленко). Женщина позиционирует себя как специалист по эзотерике, которая "с помощью своих знаний и опыта в астрологии помогает людям найти ясность в теме их жизненных процессов" и администрирует тематический паблик "Лунные часы".

В телефонных книгах многих абонентов Аникиевич зафиксирована под достаточно красноречивыми именами, среди которых "Вероника Консульт. А.Б." и непосредственно "Veronika Anikievich/гадалка Ермак" .

Анализ ее публичной деятельности в социальных сетях указывает на ожесточенную поддержку бывшего руководителя Офиса Президента. В то же время она публично критиковала представителей антикоррупционных органов, называя их "подонками из НАБУ и САП", а независимых расследователей клеймила как "шакалов пера Томаша Фиалы".

Отдельное внимание расследователи обратили на семью в астрологине. Ее отец, Федор Аникиевич, имеет российское гражданство и демонстрирует прокремлевские взгляды. В своих аккаунтах он распространял фотографии с символикой страны-агрессора — триколорами и георгиевскими лентами. По предварительной информации, мужчина находится на временно оккупированной территории в городе Геническ на Херсонщине.

