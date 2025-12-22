Таємна жінка патріарха: розслідування викрило співмешканку Кирила з 50-річною історією

У Росії спалахнув гучний церковно-політичний скандал. Розслідування видання "Проект" стверджує, що патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Володимир Гундяєв) упродовж майже 50 років живе не сам, а має так звану "таємну цивільну співмешканку".

Скандал у РПЦ: ЗМІ заявили, що патріарх Кирило десятиліттями жив з коханкою (Фото з відкритих джерел)

За даними журналістів, йдеться про Лідію Леонову (у дівоцтві — Холодову). Вона мешкає поруч із патріархом ще з радянських часів, регулярно супроводжує його в поїздках і, як зазначається в матеріалах розслідування, бере участь в управлінні частиною майна, пов’язаного з главою Російської православної церкви.

Автори розслідування вказують, що Леонова неодноразово фігурувала в судових справах щодо елітної нерухомості, яку журналісти пов’язують із Кирилом. Її ім’я також згадується в офіційних документах, що стосуються власності та побутових питань патріарха. На думку розслідувачів, це свідчить про особливий, неформальний статус жінки в його житті.

Раніше в РПЦ намагалися пояснювати присутність Леонової інакше. Представники церкви називали її або родичкою патріарха, або людиною, яка допомагає йому з господарськими справами. Російський пропагандист Володимир Соловйов публічно заявляв, що Леонова є "троюрідною сестрою" Кирила.

Втім, журналісти звертають увагу на важливу деталь: у книзі архімандрита Тихона (Затєкіна) "Исповедник веры Христовой иерей Василий Гундяев", де детально описана родина патріарха аж до прадiдів, ім’я Лідії Леонової взагалі не згадується. Це, за твердженням авторів розслідування, ставить під сумнів версію про родинні зв’язки.

Ситуація викликала широкий резонанс, адже за канонами православ’я монашествуючим духовним особам, до яких належить патріарх, заборонено вступати в шлюб або мати сімейні стосунки. Будь-яка інформація про можливі особисті зв’язки глави церкви автоматично стає предметом суспільної дискусії.

Станом на момент публікації розслідування офіційної реакції або спростування з боку Російської православної церкви не прозвучало.

Читайте в "Коментарях" також, що тільки 25% росіян все ще хоче воювати, решта – хоче мирних переговорів.