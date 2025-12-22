Тайная женщина патриарха: расследование разоблачило сожительницу Кирилла с 50-летней историей

В России разразился громкий церковно-политический скандал. Расследование издания " Проект " утверждает, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) на протяжении почти 50 лет живет не сам, а имеет так называемую "тайную гражданскую сожительницу".

Скандал в РПЦ: СМИ заявили, что патриарх Кирилл десятилетиями жил с любовницей (Фото из открытых источников)

По данным журналистов, речь идет о Лидии Леоновой (в девичестве — Холодовой) . Она проживает рядом с патриархом еще с советских времен, регулярно сопровождает его в поездках и, как говорится в материалах расследования, участвует в управлении частью имущества, связанного с главой Русской православной церкви.

Авторы расследования указывают, что Леонова неоднократно фигурировала в судебных делах по элитной недвижимости, которую журналисты связывают с Кириллом. Ее имя также упоминается в официальных документах, касающихся собственности и бытовых вопросов патриарха. По мнению расследователей, это свидетельствует об особом, неформальном статусе женщины в его жизни.

Ранее в РПЦ пытались объяснять присутствие Леоновой по-другому. Представители церкви называли ее либо родственницей патриарха, либо человеком, помогающим ему с хозяйственными делами. Российский пропагандист Владимир Соловьев публично заявлял, что Леонова является "троюродной сестрой" Кирилла.

Впрочем, журналисты обращают внимание на важную деталь: в книге архимандрита Тихона (Затекина) "Исповедник веры Христовой иерей Василий Гундяев", где подробно описана семья патриарха вплоть до прадедов, имя Лидии Леоновой вообще не упоминается. Это, по утверждению авторов расследования, подвергает сомнению версию о родственных связях.

Ситуация вызвала широкий резонанс, ведь по канонам православия монашествующим духовным лицам, к которым принадлежит патриарх, запрещено вступать в брак или иметь семейные отношения. Любая информация о возможных личных связях главы церкви автоматически становится предметом общественной дискуссии.

На момент публикации расследование официальной реакции или опровержение со стороны Русской православной церкви не прозвучало.

