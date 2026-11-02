Сутички в Петропавлівській Борщагівці: перша заява МВС

Міністерство внутрішніх справ України розпочало службове розслідування обставин інциденту в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Перевірять, зокрема, умови перебування військовослужбовців Національної гвардії у будівлі, навколо якої 2 листопада сталися сутички. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці. Фото: hromadske

Іван Вигівський заявив, що приміщення у Петропавлівській Борщагівці використовував один з підрозділів Нацгвардії. Міністр доручив провести службову перевірку, а сам отримує регулярні доповіді від керівництва Нацгвардії та Національної поліції.

Для з'ясування обставин на місце події прибули командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко та його заступники. До роботи також залучені представники Державного бюро розслідувань та Офісу військового омбудсмана.

"Ще вдень доручив розпочати службове розслідування, в межах якого буде перевірено всю інформацію, зокрема щодо умов перебування військових", — прокоментував ситуацію очільник МВС.

Вигівський повідомив, що родичам військовослужбовців, які перебували всередині будівлі, надали можливість поспілкуватися з ними. Крім того, до приміщення запросили медиків і представників громадськості. За його словами, командування Нацгвардії повністю сприяє перевірці.

Міністр внутрішніх справ закликав громадян не поширювати неперевірену інформацію та утримуватися від неправомірних дій.

Чому виник скандал у Петропавлівській Борщагівці

Інцидент набув розголосу після появи в соціальних мережах відео з повідомленнями про нібито незаконне утримання близько 40 людей у підвалі будинку. Під час подій сталися сутички, лунали постріли та застосовувався газ.

Окрему увагу привернули повідомлення про побиття 14-річного хлопця під час конфлікту. Водночас у своїй першій заяві Вигівський не прокоментував цю обставину.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що взяв ситуацію у Петропавлівській Борщагівці під особистий контроль.