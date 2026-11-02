Ситуация в Петропавловской Борщаговке: первое заявление МВД

Министерство внутренних дел Украины начало служебное расследование обстоятельств инцидента в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Проверят, в частности, условия пребывания военнослужащих Национальной гвардии в здании, вокруг которого 2 ноября произошли столкновения. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

Бои в Петропавловской Борщаговке. Фото: hromadske

Иван Выговский заявил, что помещение в Петропавловской Борщаговке использовало одно из подразделений Нацгвардии. Министр поручил провести служебную проверку, а сам получает регулярные доклады руководства Нацгвардии и Национальной полиции.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыли командующий Национальной гвардией генерал-майор Александр Пивненко и его заместители. К работе также привлечены представители Государственного бюро расследований и Офиса военного омбудсмана.

"Еще днем поручил начать служебное расследование, в рамках которого будет проверена вся информация, в том числе об условиях пребывания военных", — прокомментировал ситуацию глава МВД.

Выговский сообщил, что находившимся внутри здания родственникам военнослужащих предоставили возможность пообщаться с ними. Кроме того, в помещение пригласили медиков и представителей общественности. По его словам, командование Нацгвардии полностью содействует проверке.

Министр внутренних дел призвал граждан не распространять непроверенную информацию и воздерживаться от неправомерных действий.

Почему возник скандал в Петропавловской Борщаговке

Инцидент получил огласку после появления в социальных сетях видео с сообщениями о якобы незаконном содержании около 40 человек в подвале дома. Во время событий произошли столкновения, раздавались выстрелы и применялся газ.

Отдельное внимание привлекли сообщения об избиении 14-летнего парня во время конфликта. В то же время в своем первом заявлении Выговский не прокомментировал это обстоятельство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил, что взял ситуацию в Петропавловской Борщаговке под личный контроль.