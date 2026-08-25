Суд здивував гучним рішенням щодо Мудрої: колишня посадовиця приголомшила деталями

Вищий антикорупційний суд обрав колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у межах справи "Форест Гамп". Суд постановив тримати її під вартою, водночас визначивши альтернативу — заставу в розмірі 20 мільйонів гривень. Про рішення суду повідомило Радіо Свобода.

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Позиція обвинувачення була значно жорсткішою. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила відправити Мудру під варту з можливістю внесення 150 млн грн застави. Натомість адвокати колишньої посадовиці переконували суд, що застосовувати до неї запобіжний захід немає необхідності.

Мудра проходить підозрюваною у справі НАБУ "Форест Гамп", яка стосується ймовірного відмивання 150 млн грн для внесення застави за одного з фігурантів іншого провадження — "Мідас". Раніше ексзаступниця керівника ОП заявляла, що готова відповідати на всі запитання слідчих.

Під час засідання Мудра також відреагувала на твердження колишнього народного депутата Максима Микитася про нібито передачу їй чотирьох мільйонів доларів.

"Заявляю прямо – я ніколи не отримувала від Микитася мільйонів доларів. Ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі", — наголосила вона.

За словами Мудрої, Микитась був для неї близькою людиною, якій вона довіряла. Водночас, як стверджує підозрювана, він таємно записував їхні розмови.

"З 237 розмов 232 записані через мікрофон однієї людини. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла і весь час вона мене записувала. Мені інкримінують не гроші, які я взяла, не підписані документи. Мені інкримінують те, що людина мене записувала. Він говорив, я слухала, він записував", — заявила Мудра.

Після оголошення рішення ВАКС колишня посадовиця повідомила, що намагатиметься зібрати необхідні 20 млн грн. За її словами, частину суми вона має самостійно, а щодо решти розраховує на допомогу друзів. Скільки часу може знадобитися для внесення застави, сторона захисту не уточнила.

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