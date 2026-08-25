Суд удивил громким решением относительно Мудрой: бывшая должностная женщина ошеломила деталями

Высший антикоррупционный суд избрал бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрый меру пресечения в рамках дела "Форест Гамп". Суд постановил держать ее под стражей, в то же время определив альтернативу залог в размере 20 миллионов гривен. О решении суда сообщило Радио Свобода.

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Позиция обвинения была более жесткой. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила отправить Мудрую под стражу с возможностью внесения 150 млн грн залога. В то же время адвокаты бывшей должностной лица убеждали суд, что применять к ней меру пресечения нет необходимости.

Мудрая проходит подозреваемой по делу НАБУ "Форест Гамп", которое касается вероятного отмывания 150 млн грн для внесения залога за одного из фигурантов другого производства — "Мидас". Ранее экс-заместитель руководителя ОП заявляла, что готова отвечать на все вопросы следователей.

Во время заседания Мудра также отреагировала на утверждение бывшего народного депутата Максима Никитася о якобы передаче ей четырех миллионов долларов.

"Заявляю прямо – я никогда не получала от Никитася миллионов долларов. Ни наличными деньгами, ни на банковский счет, ни в любой другой форме", — подчеркнула она.

По словам Мудрой, Никитась был для нее близким человеком, которому она доверяла. В то же время, как утверждает подозреваемая, он тайно записывал их разговоры.

"Из 237 разговоров 232 записаны через микрофон одного человека. Этот человек был мне близок, я ему доверял и все время он меня записывал. Мне инкриминируют не деньги, которые я взял, не подписаны документы. Мне инкриминируют то, что человек меня записывал. Он говорил, я слушал, он записывал", — заявила Мудра.

После объявления решения ВАКС бывшая чиновник сообщила, что будет пытаться собрать необходимые 20 млн грн. По ее словам, часть суммы она имеет самостоятельно, а по остальным рассчитывает на помощь друзей. Сколько времени потребуется для внесения залога, сторона защиты не уточнила.

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