У Кремля вже не залишиться вибору: озвучено гучний сценарій, який стане приниженням для Путіна

Новий мирний план, який Україна опрацьовувала разом зі США та європейськими партнерами, може поставити Кремль перед непростим вибором. Володимир Путін здатний відкинути запропоновані умови, однак у такому разі Москва ризикує спровокувати значно жорсткішу реакцію Вашингтону. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович, коментуючи інформацію The Times про нові напрацювання щодо завершення війни.

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За наявною інформацією, план передбачає припинення вогню, взаємне відведення українських та російських військ від лінії зіткнення і створення буферної зони. Після цього сторони могли б перейти до більш предметних переговорів.

"Це не перший далеко план, який Україна презентує. Слід тільки зазначити, що, судячи з тієї інформації, яка наявна, цей план дійсно активно погоджувався і проговорювався з американцями. Плюс залучалися європейці", — зазначив Рейтерович.

Водночас найбільше запитань, за його словами, викликає майбутня буферна зона: поки незрозуміло, де саме вона може проходити, якою буде її ширина та хто контролюватиме виконання домовленостей. Проте такий механізм потенційно може стати відправною точкою для реальних переговорів.

Додатковим фактором стало залучення Ватикану. До Росії прибув архієпископ Пол Річард Галлахер, який має зустрітися з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Якщо тут задіяний Ватикан і, власне, задіяні американці, Путін як мінімум змушений буде вислухати ці пропозиції", — вважає політолог.

Рейтерович не виключає, що Кремль знову відмовиться від запропонованого сценарію. Однак цього разу така відповідь може мати для Росії додаткові наслідки.

"Просто так відкинути — це можливо. Але чи не сприймуть це американці як якусь відверту зневагу і не почнуть врешті-решт займатися тим, чим повинні були зайнятися давним-давно, тобто запроваджувати санкції?", — наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Китай залишається єдиною державою, яка має достатній вплив на Кремль, щоб змусити Володимира Путіна припинити війну проти України. Вашингтон натомість продемонстрував обмежені можливості тиску на Москву, а тому без залучення Пекіна до переговорного процесу досягти реального прориву буде надзвичайно складно. Таку думку висловив польський політик та експерт Пьотр Кульпа.