Новый мирный план, который Украина прорабатывала вместе с США и европейскими партнерами, может поставить Кремль перед непростым выбором. Владимир Путин способен отвергнуть предложенные условия, однако в таком случае Москва рискует спровоцировать более жесткую реакцию Вашингтона. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович, комментируя информацию The Times о новых наработках по завершению войны.

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По имеющейся информации, план предусматривает прекращение огня, взаимный отвод украинских и российских войск от линии столкновения и создание буферной зоны. После этого стороны могли бы перейти к более предметным переговорам.

"Это не первый далеко план, который Украина представит. Следует только отметить, что, судя по имеющейся информации, этот план действительно активно соглашался и проговаривался с американцами. Плюс привлекались европейцы", — отметил Рейтерович.

В то же время, больше всего вопросов, по его словам, вызывает будущая буферная зона: пока неясно, где именно она может проходить, какой будет ее ширина и кто будет контролировать выполнение договоренностей. Однако такой механизм может стать отправной точкой для реальных переговоров.

Дополнительным фактором стало привлечение Ватикана. В Россию прибыл архиепископ Пол Ричард Галлахер, который должен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Если здесь задействован Ватикан и собственно задействованы американцы, Путин как минимум вынужден будет выслушать эти предложения", — считает политолог.

Рейтерович не исключает, что Кремль снова откажется от предложенного сценария. Однако в этот раз такой ответ может иметь для России дополнительные последствия.

"Просто так отвергнуть – это возможно. Но не воспримут ли это американцы как откровенное пренебрежение и не начнут в конце концов заниматься тем, чем должны были заняться давным-давно, то есть вводить санкции?", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Китай остается единственным государством, имеющим достаточное влияние на Кремль, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну против Украины. Вашингтон продемонстрировал ограниченные возможности давления на Москву, а потому без привлечения Пекина к переговорному процессу достичь реального прорыва будет чрезвычайно сложно. Такое мнение высказал польский политик и эксперт Петр Кульпа.