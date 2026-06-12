Суд вразив новим рішенням щодо ексміністра Галущенка: несподіваний поворот

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка ще на 60 днів, одночасно зменшивши розмір застави. Про це повідомили представники Центру протидії корупції.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначається, слідчий суддя частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), продовживши тримання під вартою Галущенка на два місяці. Водночас суд знизив суму альтернативної застави з 200 млн гривень до 150 млн грн.

Раніше журналісти повідомляли, що найближчим часом за ексміністра планують внести заставу. Інформація про це з’явилася після того, як Галущенка затримали під час спроби перетнути державний кордон. Пізніше у НАБУ підтвердили, що колишнього міністра енергетики було затримано в межах справи "Мідас", пов’язаної з можливим відмиванням понад 112 млн доларів.

За даними ЗМІ, після доставки до Києва Галущенку мали офіційно оголосити підозру. Раніше ексміністр намагався оскаржити своє затримання в Вищому антикорупційному суді, проте суд залишив рішення про тримання під вартою без змін. 17 лютого Галущенка було заарештовано з можливістю внесення застави, яка спершу становила 200 млн гривень.

Таким чином, рішення ВАКС продовжити запобіжний захід і водночас зменшити суму застави свідчить про часткову підтримку аргументів сторони захисту, але тримання під вартою залишилося ключовим заходом забезпечення процесу. НАБУ продовжує розслідування справи "Мідас", а слідчі дії та судові процеси навколо Галущенка залишаються під пильним наглядом громадськості та медіа.

Портал "Коментарі" вже писав, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку.