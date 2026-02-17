Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Про рішення суду повідомила кореспондентка Суспільного безпосередньо із зали засідань.

«Знайшов би мільйонів 30»: Герман Галущенко прокоментував розмір застави у суді

Деталі судового рішення

Суд задовольнив клопотання прокуратури та призначив ексміністру "тримання під вартою з можливістю застави 200 мільйонів гривень".

У разі внесення коштів, на Галущенка буде покладено низку процесуальних обов'язків. Зокрема, йому буде "заборонено покидати Київську область, спілкуватися з Міндічем, Цукерманом, Миронюком та Басовим". Також обов'язковою умовою звільнення під заставу є носіння електронного браслета.

Позиція підозрюваного

Під час засідання суддя цікавився фінансовими можливостями обвинуваченого. Коментуючи суму застави, яку він здатний сплатити самостійно, Герман Галущенко зазначив, що "знайшов би мільйонів 30". Ця цифра виявилася у шість разів меншою за ту, що була встановлена судом.

Контекст справи

Нагадаємо, що напередодні ексміністру офіційно оголосили підозру. Справа стосується "масштабних розкрадань в Енергоатомі", де, за версією слідства, діяла корупційна схема, що завдала значних збитків державним інтересам.

Також "Коментарі" писали, що 16 лютого Герман Галущенко, якого підозрюють у відмиванні коштів та причетності до діяльності злочинної організації, подав скаргу на своє "незаконне затримання". Під час судового засідання він з’явився у брендовому пальті Stefano Ricci. Про це пише "Телеграф"