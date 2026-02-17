logo

«Нашел бы миллионов 30»: Герман Галущенко прокомментировал размер залога в суде
«Нашел бы миллионов 30»: Герман Галущенко прокомментировал размер залога в суде

ВАКС отправил экс-министра энергетики Галущенко под стражу с залогом в 200 млн гривен

17 февраля 2026, 20:03
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. О решении суда сообщила корреспондентка Суспильного прямо из зала заседаний.

Детали судебного решения                                                    

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил экс-министру "содержание под стражей с возможностью залога 200 миллионов гривен".

В случае внесения средств на Галущенко будет возложен ряд процессуальных обязанностей. В частности, ему будет "запрещено покидать Киевскую область, общаться с Миндичем, Цукерманом, Миронюком и Басовым". Также обязательным условием освобождения под залог является ношение электронного браслета.

Позиция подозреваемого                                        

Во время заседания судья интересовался финансовыми возможностями обвиняемого. Комментируя сумму залога, которую он способен оплатить самостоятельно, Герман Галущенко отметил, что "нашел бы 30 миллионов". Эта цифра оказалась в шесть раз меньше той, что была установлена судом.

Контекст дела                                           

Напомним, что в преддверии экс-министра официально объявили подозрение. Дело касается "масштабных хищений в Энергоатоме", где, по версии следствия, действовала коррупционная схема, нанесшая значительный ущерб государственным интересам.

Также "Комментарии" писали , что 16 февраля Герман Галущенко, подозреваемый в отмывании средств и причастности к деятельности преступной организации, подал жалобу на свое "незаконное задержание". Во время судебного заседания он появился в брендовом пальто Stefano Ricci. Об этом пишет "Телеграф"



