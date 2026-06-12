Суд поразил новым решением в отношении эксминистра Галущенко: неожиданный поворот

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Клименко Елена
Высший антикоррупционный суд принял решение продлить меру пресечения для бывшего министра энергетики Германа Галущенко еще на 60 дней, одновременно уменьшив размер залога. Об этом сообщили представители Центра противодействия коррупции.
Фото: из открытых источников
Как отмечается, следователь судья частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), продлив заключение Галущенко на два месяца. В то же время, суд снизил сумму альтернативного залога с 200 млн гривен до 150 млн грн.
Ранее журналисты сообщали, что в ближайшее время при эксминистре планируют внести залог. Информация об этом появилась после того, как Галущенко задержали при попытке пересечь государственную границу. Позже в НАБУ подтвердили, что бывший министр энергетики был задержан в рамках дела "Мидас", связанного с возможным отмыванием более 112 млн долларов.
По данным СМИ, после доставки в Киев Галущенко должны были официально объявить подозрение. Ранее эксминистр пытался оспорить свое задержание в Высшем антикоррупционном суде, однако суд оставил решение о содержании под стражей без изменений. 17 февраля Галущенко был арестован с возможностью внесения залога, который сначала составлял 200 млн гривен.
Таким образом, решение ВАКС продлить меру пресечения и одновременно уменьшить сумму залога свидетельствует о частичной поддержке аргументов стороны защиты, но содержание под стражей осталось ключевой мерой обеспечения процесса. НАБУ продолжает расследование дела "Мидас", а следственные действия и судебные процессы вокруг Галущенко остаются под пристальным наблюдением общественности и медиа.
Портал "Комментарии" уже писал , что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко.