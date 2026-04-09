Стрімке подорожчання пального: АМКУ відкрив справу через можливу змову мереж АЗС

Антимонопольний комітет України офіційно розпочав розслідування через різке зростання вартості світлих нафтопродуктів, яке зафіксували на початку березня 2026 року. Відомство перевіряє дії операторів автозаправних станцій на предмет антиконкурентних узгоджених дій.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з офіційною відповіддю на запит видання "Коментарі", справу було відкрито 9 березня. Наразі фахівці Комітету аналізують, чи був стрибок цін у більшості мереж АЗС результатом реальних ринкових змін, чи наслідком неправомірних домовленостей між гравцями ринку.

"Комітет розпочав здійснення заходів контролю... з метою з’ясування наявності / відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях операторів автозаправних станцій під час підвищення цін. Наразі розгляд Справи триває", — повідомили в АМКУ.

У межах розслідування вивчаються ціни на бензин марки А-95 та дизельне пальне. Комітет готує додаткові запити до учасників ринку, щоб перевірити можливі комунікації між ними та обґрунтованість їхньої цінової політики. Водночас у відомстві уточнили, що радикальні заходи, як-от виїмка документів, наразі не застосовувалися.

"З метою встановлення об’єктивних обставин справи, зокрема перевірки обґрунтованості змін цін та можливих комунікацій між учасниками ринку, здійснюється аналіз отриманої інформації. Додаткові перевірки та виїмки документів у найбільших операторів АЗС не проводилися", — йдеться у відповіді відомства.

Перелік компаній-відповідачів буде сформовано після опрацювання всіх матеріалів. Остаточне рішення у справі АМКУ обіцяє оприлюднити на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова АМКУ Павло Кириленко у Верховній Раді заявив, що стрибок цін зумовлений виключно ринковими факторами: зростанням витрат на логістику, новими митними платежами, дефіцитом пропозиції та валютними коливаннями.

За словами очільника АМКУ, самі мережі АЗС хочуть бачити нижчі цифри на стелах, оскільки через високу вартість у них впали і продажі, і прибутки. Хоча ринок є вільним і нерегульованим, Кириленко застеріг: "Розслідування триває, і у разі виявлення порушень комітет застосує відповідні заходи".