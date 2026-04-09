Стремительное подорожание топлива: АМКУ открыл дело из-за возможного сговора сетей АЗС

Антимонопольный комитет Украины официально начал расследование из-за резкого роста стоимости светлых нефтепродуктов, зафиксированного в начале марта 2026 года. Ведомство проверяет действия операторов автозаправочных станций на предмет антиконкурентных согласованных действий.

Согласно официальному ответу на запрос издания "Комментарии", дело было открыто 9 марта. Сейчас специалисты Комитета анализируют, был ли скачок цен в большинстве сетей АЗС результатом реальных рыночных изменений или следствием неправомерных договоренностей между игроками рынка.

"Комитет начал осуществление мер контроля с целью выяснения наличия/отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов автозаправочных станций при повышении цен. В настоящее время рассмотрение дела продолжается", — сообщили в АМКУ.

В рамках расследования изучаются цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо. Комитет готовит дополнительные запросы участникам рынка, чтобы проверить возможные коммуникации между ними и обоснованность их ценовой политики. В то же время в ведомстве уточнили, что радикальные меры, такие как выемка документов, пока не применялись.

"С целью установления объективных обстоятельств дела, в частности, проверки обоснованности изменений цен и возможных коммуникаций между участниками рынка, осуществляется анализ полученной информации. Дополнительные проверки и выемки документов у крупнейших операторов АЗС не производились", — говорится в ответе ведомства.

Список компаний-ответчиков будет сформирован после обработки всех материалов. Окончательное решение по делу АМКУ обещает обнародовать на своем официальном сайте.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава АМКУ Павел Кириленко в Верховной Раде заявил, что скачок цен обусловлен исключительно рыночными факторами: ростом расходов на логистику, новыми таможенными платежами, дефицитом предложения и валютными колебаниями.

По словам главы АМКУ, сами сети АЗС хотят видеть более низкие цифры на стелах, поскольку из-за высокой стоимости у них упали и продажи, и доходы. Хотя рынок свободен и нерегулируем, Кириленко предостерег: "Расследование продолжается, и в случае выявления нарушений комитет примет соответствующие меры".