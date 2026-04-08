АЗС знижуватимуть вартість бензину: результати перевірки Антимонопольного комітету

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наразі не бачить ознак картельної змови серед власників АЗС через подорожчання пального. Як повідомив голова відомства Павло Кириленко під час виступу у Верховній Раді, стрибок цін зумовлений виключно ринковими факторами: зростанням витрат на логістику, новими митними платежами, дефіцитом пропозиції та валютними коливаннями.

Ціни на заправках

За словами очільника АМКУ, самі мережі АЗС хочуть бачити нижчі цифри на стелах, оскільки через високу вартість у них впали і продажі, і прибутки. Хоча ринок є вільним і нерегульованим, Кириленко застеріг: "Розслідування триває, і у разі виявлення порушень комітет застосує відповідні заходи".

Водночас уряд прогнозує позитивну динаміку для гаманців водіїв. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що світові ціни на нафту почали падати. Державний сектор уже зробив перший крок.

"Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та розпочала зниження цін. При збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження", — підкреслила Свириденко.

В Кабміні наголошують, що дефіциту пального немає — у березні Україна імпортувала рекордні обсяги за останні п'ять років. Тепер влада чекає на відповідну реакцію від приватних мереж, адже "ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури".

