АЗС будут снижать стоимость бензина: результаты проверки Антимонопольного комитета

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) пока не видит признаков картельного сговора среди владельцев АЗС из-за подорожания топлива. Как сообщил глава ведомства Павел Кириленко во время выступления в Верховной Раде , скачок цен обусловлен исключительно рыночными факторами: ростом расходов на логистику, новыми таможенными платежами, дефицитом предложения и валютными колебаниями.

Цены на заправках

По словам главы АМКУ, сами сети АЗС хотят видеть более низкие цифры на стелах, поскольку из-за высокой стоимости у них упали и продажи, и доходы. Хотя рынок свободен и нерегулируем, Кириленко предостерег: "Расследование продолжается, и в случае выявления нарушений комитет примет соответствующие меры".

В то же время, правительство прогнозирует положительную динамику для кошельков водителей. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что мировые цены на нефть начали падать. Государственный сектор уже сделал первый шаг.

"Государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и приступила к снижению цен. При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное понижение", — подчеркнула Свириденко.

В Кабмине отмечают, что дефицита топлива нет — в марте Украина импортировала рекордные объемы за последние пять лет. Теперь власти ждут ответной реакции от частных сетей, ведь "рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава столицы Виталий Кличко дал старт процессу пересмотра стоимости проезда в муниципальном транспорте. Соответствующее поручение профильным департаментам экономики и транспорта было подготовлено после обращений транспортных профсоюзов. Специалисты должны разработать новые тарифы, основываясь на актуальных экономических показателях.