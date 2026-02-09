Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно спростував чутки про свою можливу відставку. Приводом для розмов став гучний скандал за участю колишнього посла Британії у США Пітера Мендельсона, якого пов’язують із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Стармер спростував чутки про відставку на тлі скандалу з експослом та Джеффрі Епштейном

Згідно з оприлюдненими даними, Мендельсон отримав від Епштейна 75 тисяч доларів. Попри тиск, в адміністрації прем'єра запевнили, що Стармер "зосереджений на роботі та реформах по всій країні" і наразі має одностайну підтримку Кабінету міністрів.

Сам голова уряду наголосив, що нові подробиці скандалу не змінять його стратегічних планів.

"Стармер наголошував, що новий скандал не вплине на його плани щодо роботи уряду", — йдеться у повідомленні.

Водночас усередині політичних кіл ситуація залишається напруженою. Зокрема, лідер шотландської гілки Лейбористської партії Анас Сарвар відкрито закликав премʼєра покинути посаду через репутаційні ризики, пов'язані з цією справою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що глава Tesla та мільярдер Ілон Маск зробив резонансну заяву у мережі X, пообіцявши фінансову підтримку тим, хто наважиться викрити клієнтів засудженого за секс-злочини Джеффрі Епштейна. Маск відреагував на дискусію про те, що постраждалі жінки мовчать через страх перед судовими позовами від впливових осіб.

"Я оплачу захист кожного, хто говорить правду про цю справу і за це піддається судовим позовам", — заявив Маск.

Бізнесмен висловив обурення тим, що реальні злочинці досі залишаються непокараними. Він наголосив на необхідності розкриття імен усіх причетних до насильства. "Я роблю все, що можу, заради справедливості. Це свинство, що так багато людей уходять від відповідальності за насильство над неповнолітніми. Рахунок звинувачень щодо клієнтів Епштейна не повинен залишатися на нулі", — підкреслив він.