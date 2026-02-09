Стармер опроверг слухи об отставке на фоне скандала с экс-послом и Джеффри Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально опроверг слухи о своей возможной отставке. Поводом для разговоров стал громкий скандал с участием бывшего посла Британии в США Питера Мендельсона, связываемого с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Стармер опроверг слухи об отставке на фоне скандала с экспослом и Джеффри Эпштейном

Согласно обнародованным данным, Мендельсон получил от Эпштейна 75 тысяч долларов. Несмотря на давление, в администрации премьера заверили, что Стармер "сосредоточен на работе и реформах по всей стране" и имеет единодушную поддержку Кабинета министров.

Сам глава правительства подчеркнул, что новые подробности скандала не изменят его стратегические планы.

"Стармер отмечал, что новый скандал не повлияет на его планы по работе правительства", — говорится в сообщении.

В то же время, внутри политических кругов ситуация остается напряженной. В частности, лидер шотландской ветви Лейбористской партии Анас Сарвар открыто призвал премьера покинуть пост из-за репутационных рисков, связанных с этим делом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Tesla и миллиардер Илон Маск сделал резонансное заявление в сети X, пообещав финансовую поддержку тем, кто решится разоблачить клиентов осужденного за секс-преступления Джеффри Эпштейна. Маск отреагировал на дискуссию о том, что пострадавшие женщины молчат из-за страха перед судебными исками от влиятельных лиц.

"Я оплачу защиту каждого, кто говорит правду об этом деле и за это подвергается судебным искам", — заявил Маск.

Бизнесмен выразил возмущение тем, что реальные преступники до сих пор остаются безнаказанными. Он отметил необходимость раскрытия имен всех причастных к насилию. "Я делаю все, что могу, ради справедливости. Это свинство, что так много людей уходят от ответственности за насилие над несовершеннолетними. Счет обвинений в отношении клиентов Эпштейна не должен оставаться на нуле", — подчеркнул он.