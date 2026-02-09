Глава Tesla та мільярдер Ілон Маск зробив резонансну заяву у мережі X, пообіцявши фінансову підтримку тим, хто наважиться викрити клієнтів засудженого за секс-злочини Джеффрі Епштейна. Маск відреагував на дискусію про те, що постраждалі жінки мовчать через страх перед судовими позовами від впливових осіб.

Боротьба за справедливість: Маск вимагає оприлюднити відеозаписи з вечірок Епштейна та покарати винних

"Я оплачу захист кожного, хто говорить правду про цю справу і за це піддається судовим позовам", — заявив Маск.

Вимога справедливості та публікації доказів

Бізнесмен висловив обурення тим, що реальні злочинці досі залишаються непокараними. Він наголосив на необхідності розкриття імен усіх причетних до насильства.

"Я роблю все, що можу, заради справедливості. Це свинство, що так багато людей уходять від відповідальності за насильство над неповнолітніми. Рахунок звинувачень щодо клієнтів Епштейна не повинен залишатися на нулі", — підкреслив він.

Відповідь на закиди щодо особистої участі

Попри те, що ім'я Маска фігурувало в оприлюдненому листуванні, де він запитував: "В який день/яку ніч на твоєму острові буде найбожевільніша вечірка?", сам мільярдер стверджує, що візит так і не відбувся. Він закликає опублікувати приховані записи Епштейна, щоб зняти всі питання.

"Я НЕ був на жодній із вечірок Епштейна, ні в його літаку, ні на його острові. Але багато інших були. Ті, хто вчинив тяжкі злочини, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності", — наголосив Ілон Маск.

Він додав, що Епштейн "все знімав", і публікація цих матеріалів "розвіє всі сумніви". Маск переконаний, що його немає на цих записах, на відміну від "багатьох відомих людей".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт опинилася в центрі гучного скандалу після оприлюднення нових документів, що підтверджують її тривалі контакти із засудженим сексуальний злочинцем Джеффрі Епштейном.