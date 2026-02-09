Глава Tesla и миллиардер Илон Маск сделал резонансное заявление в сети X, пообещав финансовую поддержку тем, кто решится разоблачить клиентов осужденного за секс-преступления Джеффри Эпштейна. Маск отреагировал на дискуссию о том, что пострадавшие женщины молчат из-за страха перед судебными исками от влиятельных лиц.

Борьба за справедливость: Маск требует обнародовать видеозаписи с вечеринок Эпштейна и наказать виновных

"Я оплачу защиту каждого, кто говорит правду об этом деле и за это подвергается судебным искам", — заявил Маск.

Требование справедливости и публикации доказательств

Бизнесмен выразил возмущение тем, что реальные преступники до сих пор остаются безнаказанными. Он отметил необходимость раскрытия имен всех причастных к насилию.

"Я делаю все, что могу, ради справедливости. Это свинство, что так много людей уходят от ответственности за насилие над несовершеннолетними. Счет обвинений в отношении клиентов Эпштейна не должен оставаться на нуле", — подчеркнул он.

Ответ на упреки в отношении личного участия

Несмотря на то, что имя Маска фигурировало в обнародованной переписке, где он спрашивал: "В какой день/какую ночь на твоем острове будет самая безумная вечеринка?", сам миллиардер утверждает, что визит так и не состоялся. Он призывает опубликовать скрытые записи Эпштейна, чтобы снять все вопросы.

"Я не был ни на одной из вечеринок Эпштейна, ни в его самолете, ни на его острове. Но многие были. Совершившие тяжкие преступления должны быть привлечены к уголовной ответственности", — подчеркнул Илон Маск.

Он добавил, что Эпштейн "все снимал", и публикация этих материалов "развеет все сомнения". Маск убежден, что его нет на этих записях, в отличие от "многих известных людей".

