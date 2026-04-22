Спроба самогубства у залі суду: В’ячеслав Зінченко намагався повіситися під час розгляду справи Фаріон

Засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон ледь не закінчилося трагедією прямо у залі суду. Обвинувачений В’ячеслав Зінченко здійснив спробу самогубства, намагаючись повіситися на власній футболці. Про це повідомила журналістка видання "Новини.Live" Марта Байдака, яка перебувала на місці подій.

Інцидент стався на тлі рішення суду продовжити розгляд справи та перейти до стадії дебатів. Сам Зінченко виступав проти цього, аргументуючи свою неготовність виснаженням через тривале голодування. За словами обвинуваченого, він відмовився від їжі та води ще з 17 квітня.

"Я щодня втрачаю близько одного кілограма ваги", — заявив підсудний, наголошуючи на критичному стані свого здоров’я.

Попри фізичний стан та протести захисту, суд залишив Зінченка під вартою щонайменше до 21 червня. Під час своєї промови обвинувачений вкотре публічно відкинув усі звинувачення у скоєнні злочину проти мовознавиці.

"Я не вбивав Ірину Фаріон", — коротко резюмував він свою позицію.

Зараз ситуація у залі суду залишається напруженою. Попри інцидент зі спробою суїциду та стан голодування підсудного, судовий процес триває. Правоохоронці вжили додаткових заходів безпеки, щоб запобігти повторним спробам заподіяння шкоди здоров’ю обвинуваченого під час засідань.

