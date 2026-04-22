logo_ukra

BTC/USD

78808

ETH/USD

2415.3

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Спроба самогубства у залі суду: В’ячеслав Зінченко намагався повіситися під час розгляду справи Фаріон
НОВИНИ

Спроба самогубства у залі суду: В’ячеслав Зінченко намагався повіситися під час розгляду справи Фаріон

«Я не вбивав»: Зінченко заперечує провину та намагався вчинити самогубство через продовження арешту

22 квітня 2026, 16:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон ледь не закінчилося трагедією прямо у залі суду. Обвинувачений В’ячеслав Зінченко здійснив спробу самогубства, намагаючись повіситися на власній футболці. Про це повідомила журналістка видання "Новини.Live" Марта Байдака, яка перебувала на місці подій.

В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини Live

Інцидент стався на тлі рішення суду продовжити розгляд справи та перейти до стадії дебатів. Сам Зінченко виступав проти цього, аргументуючи свою неготовність виснаженням через тривале голодування. За словами обвинуваченого, він відмовився від їжі та води ще з 17 квітня.

"Я щодня втрачаю близько одного кілограма ваги", — заявив підсудний, наголошуючи на критичному стані свого здоров’я.

Попри фізичний стан та протести захисту, суд залишив Зінченка під вартою щонайменше до 21 червня. Під час своєї промови обвинувачений вкотре публічно відкинув усі звинувачення у скоєнні злочину проти мовознавиці.

"Я не вбивав Ірину Фаріон", — коротко резюмував він свою позицію.

Зараз ситуація у залі суду залишається напруженою. Попри інцидент зі спробою суїциду та стан голодування підсудного, судовий процес триває. Правоохоронці вжили додаткових заходів безпеки, щоб запобігти повторним спробам заподіяння шкоди здоров’ю обвинуваченого під час засідань.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що телефонний номер української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон раптово знову став активним у Telegram. Це сталося попри те, що Фаріон загинула влітку 2024 року. Крім того, акаунт з цим номером опублікував фото з міста Паттайя в Таїланді.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини