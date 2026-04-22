Номер Ірини Фаріон "ожив" у Telegram: з'явилося несподіване фото з Таїланду

Телефонний номер української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон раптово знову став активним у Telegram. Це сталося попри те, що Фаріон загинула влітку 2024 року. Крім того, акаунт з цим номером опублікував фото з міста Паттайя в Таїланді.

Про незвичну ситуацію з номером Ірини Фаріон повідомив журналіст і блогер Данило Мокрик. У соцмережах він оприлюднив скріншот сповіщення від месенджера про появу контакту та зауважив, що номер, який раніше належав Ірині Фаріон, отримав нового власника.

"Колишній телефон Ірини Фаріон — знову в обігу. Цікаво, чи знає новий власник/нова власниця номера, чиїм він був? (Завжди виморожують такі сповіщення, до слова)", — пише Мокрик.

За словами Мокрика, з акаунту також з’явилося фото з Паттайї в Таїланді. Активність номера Ірини Фаріон в мережі викликало хвилю обговорень. Ймовірною причиною його появи пояснюється тим, що мобільні оператори повертають невикористані номери у продаж після тривалого періоду неактивності. Зазвичай це може статися через 12-24 місяці після останнього поповнення рахунку або відсутності користування послугами.

Користувачі соцмереж зазначають, що подібні ситуації емоційно складні в умовах війни.

"Насправді це кріпово. Кілька разів так вже з'явились в мережі контакти побратимів, які безвісти зниклі/в полоні і на іншому кінці були невинні діти. На якусь мить це дарувало краплю надії", — написав військовий у коментарях.

Також під дописом зазначили, щоякщо родина хоче зберегти номер близької людини, його варто періодично поповнювати мінімальною сумою або підтримувати активність SIM-картки.

Ірина Фаріон померла 19 липня 2024 року після нападу у Львові. 25 липня правоохоронці затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою у вбивстві Фаріон.

