logo_ukra

BTC/USD

77984

ETH/USD

2391.91

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Номер Ірини Фаріон "ожив" у Telegram: з'явилося несподіване фото з Таїланду
commentss НОВИНИ Всі новини

Номер Ірини Фаріон "ожив" у Telegram: з'явилося несподіване фото з Таїланду

У Telegram знову активувався номер Ірини Фаріон. З акаунту опублікували фото з Таїланду.

22 квітня 2026, 09:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Телефонний номер української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон раптово знову став активним у Telegram. Це сталося попри те, що Фаріон загинула влітку 2024 року. Крім того, акаунт з цим номером опублікував фото з міста Паттайя в Таїланді.

Ірина Фаріон. Фото з відкритих джерел

Про незвичну ситуацію з номером Ірини Фаріон повідомив журналіст і блогер Данило Мокрик. У соцмережах він оприлюднив скріншот сповіщення від месенджера про появу контакту та зауважив, що номер, який раніше належав Ірині Фаріон, отримав нового власника.

"Колишній телефон Ірини Фаріон — знову в обігу. Цікаво, чи знає новий власник/нова власниця номера, чиїм він був? (Завжди виморожують такі сповіщення, до слова)", — пише Мокрик.

Номер Ірини Фаріон став активним в Telegram

Номер Ірини Фаріон виклав фото з Таїланду

За словами Мокрика, з акаунту також з’явилося фото з Паттайї в Таїланді. Активність номера Ірини Фаріон в мережі викликало хвилю обговорень. Ймовірною причиною його появи пояснюється тим, що мобільні оператори повертають невикористані номери у продаж після тривалого періоду неактивності. Зазвичай це може статися через 12-24 місяці після останнього поповнення рахунку або відсутності користування послугами.

Користувачі соцмереж зазначають, що подібні ситуації емоційно складні в умовах війни. 

"Насправді це кріпово. Кілька разів так вже з'явились в мережі контакти побратимів, які безвісти зниклі/в полоні і на іншому кінці були невинні діти. На якусь мить це дарувало краплю надії", — написав військовий у коментарях.

Також під дописом зазначили, щоякщо родина хоче зберегти номер близької людини, його варто періодично поповнювати мінімальною сумою або підтримувати активність SIM-картки.

Ірина Фаріон померла 19 липня 2024 року після нападу у Львові. 25 липня правоохоронці затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою у вбивстві Фаріон.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вбивство Ірини Фаріон: у суді бачать зростання ризиків, якщо випустити Зінченка.

Також "Коментарі" писали про те, скільки коштує найдорожчий номер телефону в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.threads.com/@dmokryk_mokrec/post/DXZ1QvVDoOE
Теги:

Новини

Всі новини