Номер Ирины Фарион "ожил" в Telegram: появилось неожиданное фото из Таиланда

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Телефонный номер украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион внезапно снова стал активным в Telegram. Это произошло, несмотря на то, что Фарион погибла летом 2024 года. Кроме того, аккаунт с этим номером опубликовал фото из города Паттайя в Таиланде.
Ирина Фарион. Фото из открытых источников
О необычной ситуации с номером Ирины Фарион сообщил журналист и блогер Даниил Мокрик. В соцсетях он обнародовал скриншот уведомления от мессенджера о появлении контакта и отметил, что номер, ранее принадлежавший Ирине Фарион, получил нового владельца.
По словам Мокрика, из аккаунта также появилось фото с Паттайи в Таиланде. Активность номера Ирины Фарион в сети вызвала волну обсуждений. Вероятная причина его появления объясняется тем, что мобильные операторы возвращают неиспользованные номера в продажу после длительного периода неактивности. Обычно это может произойти через 12-24 месяца после последнего пополнения счета или отсутствия использования услуг.
Пользователи соцсетей отмечают, что подобные ситуации эмоционально сложны в условиях войны.
Также под сообщением отметили, что если семья хочет сохранить номер близкого человека, его следует периодически пополнять минимальной суммой или поддерживать активность SIM-карты.
Ирина Фарион умерла 19 июля 2024 года после нападения во Львове. 25 июля правоохранители задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в убийстве Фарион.
