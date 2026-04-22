Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Номер Ирины Фарион "ожил" в Telegram: появилось неожиданное фото из Таиланда
Номер Ирины Фарион "ожил" в Telegram: появилось неожиданное фото из Таиланда

В Telegram снова активировался номер Ирины Фарион. С аккаунта опубликовали фото из Таиланда.

22 апреля 2026, 09:45
Slava Kot

Телефонный номер украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион внезапно снова стал активным в Telegram. Это произошло, несмотря на то, что Фарион погибла летом 2024 года. Кроме того, аккаунт с этим номером опубликовал фото из города Паттайя в Таиланде.

Ирина Фарион. Фото из открытых источников

О необычной ситуации с номером Ирины Фарион сообщил журналист и блогер Даниил Мокрик. В соцсетях он обнародовал скриншот уведомления от мессенджера о появлении контакта и отметил, что номер, ранее принадлежавший Ирине Фарион, получил нового владельца.

"Бывший телефон Ирины Фарион — снова в обращении. Интересно, знает ли новый владелец/новая владелица номера, чьим он был? (Всегда вымораживают такие извещения, к слову)", — пишет Мокрик.

Номер Ирины Фарион стал активным в Telegram

Номер Ирины Фарион выложил фото из Таиланда.

По словам Мокрика, из аккаунта также появилось фото с Паттайи в Таиланде. Активность номера Ирины Фарион в сети вызвала волну обсуждений. Вероятная причина его появления объясняется тем, что мобильные операторы возвращают неиспользованные номера в продажу после длительного периода неактивности. Обычно это может произойти через 12-24 месяца после последнего пополнения счета или отсутствия использования услуг.

Пользователи соцсетей отмечают, что подобные ситуации эмоционально сложны в условиях войны.

"На самом деле это крипово. Несколько раз так уже появились в сети контакты собратьев, которые без вести пропали/в плену и на другом конце были невинные дети. На мгновение это дарило каплю надежды", — написал военный в комментариях.

Также под сообщением отметили, что если семья хочет сохранить номер близкого человека, его следует периодически пополнять минимальной суммой или поддерживать активность SIM-карты.

Ирина Фарион умерла 19 июля 2024 года после нападения во Львове. 25 июля правоохранители задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в убийстве Фарион.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.threads.com/@dmokryk_mokrec/post/DXZ1QvVDoOE
