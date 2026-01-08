logo_ukra

BTC/USD

90532

ETH/USD

3096.29

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Вбивство Ірини Фаріон: у суді бачать зростання ризиків, якщо випустити Зінченка
commentss НОВИНИ Всі новини

Вбивство Ірини Фаріон: у суді бачать зростання ризиків, якщо випустити Зінченка

Підозрюваного у вбивстві мовознавиці Фаріон не хочуть випускати з-під варти

8 січня 2026, 16:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Відбулося чергове засідання щодо розгляду справи про вбивство мовознавці та колишньої нардепки Ірини Фаріон, в якому звинувачують В’ячеслава Зінченка. Сторона обвинувачення заявила, що ризики, які стали підставою для тримання під вартою, не зменшилися, а навпаки — зросли:

Вбивство Ірини Фаріон: у суді бачать зростання ризиків, якщо випустити Зінченка

Вбивство Ірини Фаріон: у суді бачать зростання ризиків, якщо випустити Зінченка

- обвинувачений може уникати явки до суду;                                               

- не має постійного місця проживання у Львові чи області;                                   

- існує ризик вчинення інших злочинів через інтерес до зброї.                                        

Окрім того, на даний час залишається незапитаним ще два експерти за клопотанням захисту, і так обвинувачені можуть чинити тиск на усіх, з метою спровокувати їх до далі правильних показань для уникнення кримінальної відповідальності.

Донька Ірини Фаріон Софія Особа на слухання не прийшла.                                                  

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що підозрюваний у вбивстві української мовознавці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко нібито зізнався у тому, що справді вбив жертву через особисту неприязнь, а грошей за це він не отримував. Такий аудіозапис було заслухано під час засідання суду сьогодні, 22 серпня, передає "Українська правда".

Проте у своє виправдання Зінченко сказав, що зізнався у вбивстві під тиском, нібито, щоб від нього просто відчепилися. Прокурор зачитав з протоколу текст розмови невідомої особи — співкамерника та обвинуваченого. В оригіналі вона звучала російською.                                                                  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини