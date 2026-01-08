Відбулося чергове засідання щодо розгляду справи про вбивство мовознавці та колишньої нардепки Ірини Фаріон, в якому звинувачують В’ячеслава Зінченка. Сторона обвинувачення заявила, що ризики, які стали підставою для тримання під вартою, не зменшилися, а навпаки — зросли:

Вбивство Ірини Фаріон: у суді бачать зростання ризиків, якщо випустити Зінченка

- обвинувачений може уникати явки до суду;

- не має постійного місця проживання у Львові чи області;

- існує ризик вчинення інших злочинів через інтерес до зброї.

Окрім того, на даний час залишається незапитаним ще два експерти за клопотанням захисту, і так обвинувачені можуть чинити тиск на усіх, з метою спровокувати їх до далі правильних показань для уникнення кримінальної відповідальності.

Донька Ірини Фаріон Софія Особа на слухання не прийшла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що підозрюваний у вбивстві української мовознавці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко нібито зізнався у тому, що справді вбив жертву через особисту неприязнь, а грошей за це він не отримував. Такий аудіозапис було заслухано під час засідання суду сьогодні, 22 серпня, передає "Українська правда".

Проте у своє виправдання Зінченко сказав, що зізнався у вбивстві під тиском, нібито, щоб від нього просто відчепилися. Прокурор зачитав з протоколу текст розмови невідомої особи — співкамерника та обвинуваченого. В оригіналі вона звучала російською.