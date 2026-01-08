Состоялось очередное заседание по рассмотрению дела об убийстве языковеда и бывшей нардепки Ирины Фарион, в котором обвиняют Вячеслава Зинченко. Сторона обвинения заявила, что риски, ставшие основанием для содержания под стражей, не уменьшились, а наоборот выросли:

Убийство Ирины Фарион: в суде видят рост рисков, если выпустить Зинченко

- обвиняемый может избегать явки в суд;

- нет постоянного места жительства во Львове или области;

- существует риск совершения других преступлений из-за интереса к оружию.

Кроме того, в настоящее время остаются неопрошенными еще два эксперта по ходатайству защиты, и так обвиняемые могут оказывать давление на всех, с целью спровоцировать их к дальнейшим правильным показаниям во избежание уголовной ответственности .

Дочь Ирины Фарион София Особа на слушание не пришла.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что подозреваемый в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко якобы признался в том, что действительно убил жертву из-за личной неприязни, а денег за это он не получал. Такая аудиозапись была заслушана во время заседания суда сегодня, 22 августа, передает "Украинская правда".

Однако в свое оправдание Зинченко сказал, что признался в убийстве под давлением якобы, чтобы от него просто отстали. Прокурор зачитал из протокола текст разговора неизвестного — сокамерника и обвиняемого. В оригинале она звучала на русском.