Попытка самоубийства в зале суда: Вячеслав Зинченко пытался повеситься при рассмотрении дела Фарион

Заседание по делу об убийстве Ирины Фарион чуть не закончилось трагедией прямо в зале суда. Обвиняемый Вячеслав Зинченко совершил попытку самоубийства, пытаясь повеситься на собственной футболке. Об этом сообщила журналистка издания "Новости.Live" Марта Байдака, находившаяся на месте событий.

Инцидент произошел на фоне решения суда продолжить рассмотрение дела и перейти на стадию дебатов. Сам Зинченко выступал против этого, аргументируя свою неготовность истощением из-за длительной голодовки. По словам обвиняемого, он отказался от еды и воды с 17 апреля.

"Я ежедневно теряю около одного килограмма веса", — заявил подсудимый, отмечая критическое состояние своего здоровья.

Несмотря на физическое состояние и протесты защиты, суд оставил Зинченко под стражей до 21 июня. Во время своей речи обвиняемый еще раз публично отверг все обвинения в совершении преступления против языковеда.

"Я не убивал Ирину Фарион", — коротко резюмировал он свою позицию.

Сейчас ситуация в зале суда остается напряженной. Несмотря на инцидент с попыткой суицида и голодовки подсудимого, судебный процесс продолжается. Правоохранители приняли дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить повторные попытки причинения вреда здоровью обвиняемого во время заседаний.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что телефонный номер украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион внезапно снова стал активным в Telegram. Это произошло, несмотря на то, что Фарион погибла летом 2024 года. Кроме того, аккаунт с этим номером опубликовал фото из города Паттайя в Таиланде.