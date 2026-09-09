Справжня причина — гроші: Ганна Маляр розкрила цинічні мотиви скандальної заяви Насті Каменських

Скандальні заяви співачки Насті Каменських про те, що перехід на українську мову нібито спровокував у неї появу кісти та втрату голосу, викликали хвилю обурення в суспільстві. На мовні виправдання артистки відреагувала колишня заступниця міністра оборони України, юристка Ганна Маляр. Вона наголосила, що за подібними псевдомедичними висновками публічних осіб зазвичай ховаються винятково фінансові інтереси.

Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел

"Знову несеться про мову, — констатує Ганна Маляр на початку свого допису. — Мовчання — золото. Це факт. Але колишня українська співачка і дружина Потапа вирішила все ж таки навіщось розповісти, як українська мова негативно впливає на її психологічний стан і здоровʼя".

Ексчиновниця звернула увагу на те, що сама спроба виконавиці захистити російську мову виглядала мовно недолугою, адже Каменських уже втратила повноцінні навички спілкування нею. За словами Маляр, інтерв'ю зірки звучало як "ламана російська з акцентом і українською логікою побудови речень", що свідчить про те, що російську вона також до ладу не опанувала.

Справжнім же рушієм такої поведінки топ-медіа осіб є прагнення зберегти охоплення та монетизацію на ринку країни-агресорки та СНД.

"Скажу, що найчастіше ховається за тими дивними виправданнями вживання російської публічними особами, — пояснює ексзаступниця міністра оборони, додаючи, що це — гроші і аудиторія. Все банально".

Маляр підкреслила, що російськомовний контент дозволяє залучати значно більшу кількість глядачів і слухачів. На її переконання, якби український контент приносив цим артистам вищі прибутки, вони без жодних вагань спілкувалися б виключно державною мовою.

"І мова б їх навіть лікувала", — іронічно резюмувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська виконавиця Настя Каменських опинилася в центрі уваги після своїх резонансних заяв в інтерв'ю Катерині Гордєєвій. Артистка розповіла, що протягом шести місяців спілкувалася в побуті винятково українською мовою. Проте такий крок, за її словами, обернувся серйозними проблемами зі здоров'ям та мало не коштував їй кар'єри через втрату вокальних здібностей.