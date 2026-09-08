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Скандальне інтерв'ю: Каменських пов'язала появу кісти на зв'язках із розмовною українською

«Тіло не сприймає»: Каменських розповіла, як психолог порадив їй повернутися до російської мови

8 вересня 2026, 17:49
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Недилько Ксения








Українська виконавиця Настя Каменських опинилася в центрі уваги після своїх резонансних заяв в інтерв'ю Катерині Гордєєвій. Артистка розповіла, що протягом шести місяців спілкувалася в побуті винятково українською мовою. Проте такий крок, за її словами, обернувся серйозними проблемами зі здоров'ям та мало не коштував їй кар'єри через втрату вокальних здібностей.

Скандальне інтерв'ю: Каменських пов'язала появу кісти на зв'язках із розмовною українською

Настя Каменських. Фото: скриншот з відео

Співачка згадала, що криза наздогнала її безпосередньо під час концертного туру, коли навантаження на організм було максимальним.

"У мене як раз тоді був тур, і представляєш, у мене вилізла кіста, і я втратила голос, — поділилася Каменських пережитим стресом. — Чесно кажучи, я навіть не знала, що з цим робити. У мене був шок. Я переносила концерти".

Намагаючись знайти вихід із ситуації та відновити зв'язки, зірка звернулася по допомогу до фахівця з ментального здоров'я. Медичний вердикт виявився доволі несподіваним і стосувався саме мовного питання.

"Я пішла до психолога, і мені мій психолог каже: "Повертайся на російську мову. Твоє тіло не сприймає це", — заявила виконавиця. — Тут не питання ж, кому належить ця мова. Це же психосоматика чиста. Ну, я просто давай так. Я вірю в психосоматику".

За словами артистки, саме психологічний супротив організму новому мовному середовищу спровокував фізичне захворювання, тому повернення до звичних паттернів спілкування нібито стало для неї терапевтичним рішенням.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська співачка Настя Каменських (NK) під час спільного інтерв’ю зі своїм чоловіком, продюсером Олексієм Потапенком (Потапом) для російської журналістки Катерини Гордєєвої, уперше зважилася на максимально болюче та відверте зізнання. Артистка відкрито заговорила про тему материнства, яка роками була предметом чуток у медіапросторі, та розставила всі крапки над "і" у питанні народження нащадків.



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