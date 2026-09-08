Скандальное интервью: Каменских связала появление кисты на связках с разговорным украинским



















Украинская исполнительница Настя Каменских очутилась в центре внимания после своих резонансных заявлений в интервью Екатерине Гордеевой. Артистка рассказала, что в течение шести месяцев общалась в быту исключительно на украинском языке. Однако такой шаг, по ее словам, обернулся серьезными проблемами со здоровьем и чуть не стоил ей карьеры из-за потери вокальных способностей.

Настя Каменских. Фото: скриншот из видео

Певица вспомнила, что кризис догнал ее непосредственно во время концертного тура, когда нагрузка на организм была максимальной.

"У меня как раз тогда был тур, и представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос, — поделилась Каменских пережитым стрессом. — Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. У меня был шок. Я переносила концерты".

Пытаясь найти выход из ситуации и восстановить связи, звезда обратилась за помощью к специалисту по ментальному здоровью. Медицинский вердикт оказался довольно неожиданным и касался именно языкового вопроса.





"Я пошла к психологу, и мне мой психолог говорит: "Возвращайся на русский язык. Твое тело не воспринимает это", — заявила исполнительница. — Здесь же не вопрос, кому принадлежит этот язык. Это же психосоматика чистая. Ну, я просто давай так. Я верю в психосоматику".

По словам артистки, именно психологическое сопротивление организма новой языковой среде спровоцировало физическое заболевание, поэтому возвращение к привычным паттернам общения якобы стало для нее терапевтическим решением.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская певица Настя Каменских (NK) во время совместного интервью со своим мужем, продюсером Алексеем Потапенко (Потапом) для российской журналистки Екатерины Гордеевой, впервые решилась на максимально болезненное и откровенное признание. Артистка открыто заговорила о теме материнства, которая годами была предметом слухов в медиапространстве и расставила все точки над "і" в вопросе рождения наследников.