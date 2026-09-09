Настоящая причина - деньги: Анна Маляр раскрыла циничные мотивы скандального заявления Насти Каменских

Скандальные заявления певицы Насти Каменских о том, что переход на украинский язык якобы спровоцировал появление кисты и потерю голоса, вызвали волну возмущения в обществе. На языковые оправдания артистки отреагировала бывшая заместитель министра обороны Украины, юрист Анна Маляр. Она подчеркнула, что за подобными псевдомедицинскими выводами публичных лиц обычно скрываются исключительно финансовые интересы.

Анна Маляр. Фото из открытых источников

"Снова несется о языке, — констатирует Анна Маляр в начале своего сообщения. – Молчание – золото. Это факт. Но бывшая украинская певица и жена Потапа решила все же зачем-то рассказать, как украинский язык негативно влияет на ее психологическое состояние и здоровье".

Экс-чиновница обратила внимание на то, что сама попытка исполнительницы защитить русский язык выглядела бестолково, ведь Каменских уже потеряла полноценные навыки общения на нем. По словам Маляр, интервью звезды звучало как "ломаный русский с акцентом и украинской логикой построения предложений", что свидетельствует о том, что русским она также толком не овладела.

Настоящим же двигателем такого поведения топ-медиа лиц является стремление сохранить охват и монетизацию на рынке страны-агрессоры и СНГ.

"Скажу, что чаще всего скрывается за странными оправданиями употребления российской публичными лицами, — объясняет экс-замминистра обороны, добавляя, что это — деньги и аудитория. Все банально".

Маляр подчеркнула, что русскоязычный контент позволяет привлекать гораздо большее количество зрителей и слушателей. По ее убеждению, если бы украинский контент приносил этим артистам более высокие прибыли, они без колебаний общались бы исключительно на государственном языке.

"И язык бы их даже лечил", — иронически резюмировала Анна Маляр.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская исполнительница Настя Каменских оказалась в центре внимания после своих резонансных заявлений в интервью Екатерине Гордеевой. Артистка рассказала, что в течение шести месяцев общалась в быту исключительно на украинском языке. Однако такой шаг, по ее словам, обернулся серьезными проблемами со здоровьем и чуть не стоил ей карьеры из-за потери вокальных способностей.